Máximo Kirchner: "Quiero que me gobierne un buen o una buena peronista"

El diputado nacional habló por primera vez tras la mesa política del Frente de Todos. Participó en Río Gallegos de la presentación de un libro sobre Eva Perón en un local que fue el comando de campaña desde donde se lanzó a la gobernación Néstor Kirchner. Este sábado se cumplirán 73 años de su nacimiento.

Máximo Kirchner habló por primera vez tras la mesa política del Frente de Todos. En medio del debate por la estrategia electoral y las candidaturas, el diputado nacional afirmó: “Quiero que me gobierne un buen peronista, peronistas hay muchos, quiero un buen peronista, o una buena peronista”.

El líder de La Cámpora participó en Río Gallegos de la presentación del libro “Eva y las mujeres: una historia de irreverencia”, de Julia Rosemberg. El evento se hizo en un local que fue el comando de campaña desde donde se lanzó a la gobernación Néstor Kirchner, quien este cumpliría 73 años.

Con un cuadro de fondo que llevaba la imagen de un abrazo entre Néstor y Cristina Kirchner, el hijo de ambos hizo un análisis político sobre la coyuntura y además habló sobre la figura de Eva Perón. "Me impresionó que alguien se lleve un cuerpo (en referencia a los restos de Eva Duarte), no es muy reconocido en la historia ni, para peor, en el presente de Argentina", señaló y agregó: "Recordar ese pasado a veces parece liviano ante los problemas del presente pero tiene que ver. No son menores las cosas que suceden a lo largo de la historia y cómo intervienen las mismas en nuestro presente, es una vieja discusión que nunca termina de saldarse y definirse".

Luego habló sobre el antiperonismo y las reminiscencias de este tiempo presente en analogía con los gobiernos de la década del 50 post Perón. “Van a decir, ¿querés que gobierne siempre el peronismo? Quiero que gobierne un buen peronista, peronistas hay muchos... o una buena peronista”, afirmó Máximo.

El presidente del PJ bonaerense además recordó que "Cristina en mayo de 2019 resolvió la cuadratura del círculo y condujo al peronismo a una victoria". Asimismo, Kirchner siguió: "Yo les puedo asegurar que entre 2016 y 2019 había un montón de compañeros que nos decían 'Vidal va a estar ocho años, Macri va a estar ocho años', pero nosotros les decíamos 'miren que la sociedad no va a aguantar esto eh'. Porque se empieza a vivir rápidamente de otra manera".

Máximo Kirchner también analizó que "en 2019 se ganó una elección que muchos pensaron que no se podía ganar". Afirmó que "la suma de poder que tuvo Mauricio Macri no lo tuvo nadie en toda la historia argentina. Poder mediático, económico, judicial, manejo de las tres fuerzas, inteligencia sobre sus opositores y sobre sus propios, un endeudamiento descomunal que la sociedad nunca pudo disfrutar con mejores educación, hospitales, viviendas y oportunidades...".

Además, Máximo habló sobre la proscripción de CFK y el debate que divide hasta al gabinete nacional. "Por más que esté la discusión, lo cierto es que cuando (Cristina) diga que va a ser candidata en dos minutos le sacan otro fallo. En diciembre de 2018, en la causa de Vialidad, la Corte le pidió para ver cómo estaba investigando la causa el juzgado, Clarín le saca dos tapas y la Corte se la devolvió enseguida. No podemos tener dirigentes o gente en funciones importantes que sean apretables por los diarios, porque los diarios tiene dueños y ellos tienen intereses", expresó.

Por otro lado, Máximo Kirchner confirmó que el martes, un día antes de la apertura de sesiones ordinarias, el oficialismo en Diputados buscará tener quórum para aprobar la moratoria previsional para los nuevos jubilados, una cuestión que aun no se trató en la cámara baja. "Para que 800 mil argentinos puedan acceder a un derecho", explicó.