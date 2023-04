Máximo Kirchner en el plenario de Ferro: "Les pido que acompañen a Cristina"

El diputado del Frente de Todos cerró el plenario de la militancia. Su aparición fue luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, quien confirmó que no irá por la reelección.

El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner cerró este sábado el tercer encuentro del kirchnernismo para romper la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se realizó en el microestadio de Ferro, con la consigna "La Ciudad con Cristina". La aparición de Kirchner se da horas después del anuncio de Alberto Fernández sobre las elecciones 2023, en el que confirmó que no se presentará para una reelección.

En este contexto, Máximo expresó: "Creo que debemos tener un programa claro que tenga 10 15 o 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente para no después tener dolores de cabeza". Además, pidió el acompañamiento a la vicepresidenta de la nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el próximo 27 de abril.

"Creo que una de las respuestas a tanto individualismo y egoísmo es este plenario de la militancia que se congregó para debatir y discutir y también poder construir un programa de gobierno más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones", afirmó el diputado.

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de Recalde, y la diputada nacional Paula Penacca, ambos miembros de la agrupación La Cámpora, ante cientos de militantes. El plenario cobra especial relevancia en medio del llamado "operativo clamor" que busca que la candidata del Frente de Todos (FdT) sea la vicepresidenta.

Durante su exposición, el dirigente y diputado nacional, también trajo a la memoria la gestión del expresidente Néstor Kirchner: "De 2005 al 2015 hubo un período inédito de crecimiento en la Argentina porque las políticas económicas, culturales hasta las deportivas se definían en nuestro país pensando en las necesidades de un pueblo que había sido invisibilizado durante mucho tiempo", sostuvo y marcó la decisión de haber pagado al Fondo Monetario Internacional (FMI) como una decisión que libró al país para poder tomar decisiones en plena autonomía.

"Este mes se están cumpliendo cinco años de la mayor desgracia del 2015 a la fecha para los argentinos y argentinas", estimó para referirse al préstamo contraído por la administración de Mauricio Macri. En ese camino, defendió su postura de haber dado un paso al costado de la presidencia del bloque del FdT cuando se decidió votar por el acuerdo con la entidad multilateral financiera "votado a 15 días de iniciada la guerra, con todos los precios de la energía y los commodities disparados, que sólo la sequía aceleró", dijo y sostuvo que él tiene "ideas".

"Tengo ideas, tengo un conjunto de ideas, de eso se trata la actividad política, de proponer un conjunto de ideas. ¿En qué momento tener un conjunto de ideas se ha transformado en un pecado y se ha entronizado un pragmatismo sin resultados que nada le trae a la Argentina, las acciones políticas sin resultados también son ideología, son de lo peor, de la que hambrea, excluye y de la que termina reprimiendo para poder seguir en el poder", lanzó. Además, de alguna manera, criticó al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, por la confianza que manifestó sobre la encargada del FMI, Kristalina Georgieva: "Le pido que si Guzmán no me mitió que no tenga la perversidad de aplicar a 40 millones de argentinos lo que ella sufrió de pequeña (en Bulgaria), que pueda cambiar realmente el curso de la historia de un gran país".

"Tenemos saber que la dignidad se reclama y se ejerce, al igual que los derechos", dijo para proponer que se geste una salida a la crisis actual que se vive en el país.

Máximo habló sobre la interna en Juntos por el Cambio

Con respecto a la situación puntual de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, Máximo planteó que "es importantísima la batalla que va a dar este espacio politico en la ciudad para poder seguir creciendo e intentar gobernar y demostrarle al resto del país que los porteños y porteñas no se han olvidao que viven en este país grande, hermoso y que necesita ser promovido y protegido".

"Es cierto que de esta ciudad han salido los intendentes que se han convertido en presidentes que más daño le han hecho a nuestro país: Fernando de la Rua, Mauricio Macri, hay otro que se le está complicando un poco, parece que la presidenta del partido lo trae cortito, le tiene miedo", expresó el diputado en referencia a Horacio Rodríguez Larreta y su candidatura presidencial, en una fuerte interna con Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.

Sobre el futuro

Al momento de hablar sobre "el futuro" se puso los anteojos y leyó los vencimientos de la deuda que tiene la Argentina: 2024, 15 mil millones de dólares; 2025, 18 mil; 2026, 18 mil... enumeró: "Ese es el futuro de la Argentina, guste más o menos. Y las realidades no se niegan, se afrontan".

"Es parte de lo que la dirigencia argentina, por falta de coraje o por traición, ha terminado generando en nuestra patria", insistió.

En ese sentido, el dirigente de La Cámpora se refirió a cómo se constituyó el Frente de Todos tras "resistir" a todos los años de macrismo. "Pusimos todo lo que teníamos arriba de la mesa para que el FdT se pudiera constituir, fuimos a buscar a cada dirigente más allá de los comportamientos que habían tenido no sólo sobre la expresidenta sino sobre compañeros y compañeras para poder generar una opción superadora a un Gobierno de esa calaña", marcó y, a continuación, se dirigió justamente a quienes integran la fuerza oficialista en la actualidad: "No hay derecho que alguien esté enojado y hoy no ayude a construir una nueva opción. Si hubo errores durante estos tres años es bueno reconocerlos, pero realmente es muy complejo y difícil si cada sector que integra el FdT todo el día está queriendo poner en duda su aporte por un lugar más o por un lugar menos en las listas", reclamó.

"Hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a hablar, discutir, para así mejorar la calidad de vida de la gente. De eso se trata", insisitó.

Además, se ocupó de hacer una advertencia para la clase media, que debe estar "más atenta que nunca" y sugirió "alejarse de los medios de comunicación que genera miedo" para así acercarse a sus vecinos y vecinas, así como que miren "mejor quiénes se están quedando con la parte que le corresponde a millones de argentinos y argentinas".

Un año del atentado a CFK

Kirchner señaló que en el medio del proceso electoral se cumplirá un año del atentado a CFK. "Un año sin que el Poder Judicial pueda decirnos qué ha pasado", denunció.

"No habrá nada que traiga un milagro a la Argentina"

El diputado nacional defendió fervientemente que los recursos naturales estén bajo la administración nacional y no bajo la explotación de grandes empresas extranjeras. Así se refirió tanto a las reservas de litio -que el país tiene en el triángulo del "oro blanco" y que se comparten con Chile y Perú-, y al gasoducto Néstor Kirchner, que aún está en construcción, y que se planea genere mayor independencia energética.

"Como vemos y para que tengan en cuenta, este partido político que Gobierna la Ciudad de Buenos Aires, que ahora dice que hay gasoducto que va a traer milagros a la Argentina. Quiero contarle a mis compatriotas que no, no habrá gasoducto ni oleoducto que traiga un milagro a la Argentina si los recursos del Estado no son administrados de manera correcta y los interese de la gente defendidos hasta el último suspiro", señaló Kirchner.

"Acompañen a Cristina"

Para el cierre, el diputado nacional se dirigió a la gente y les pidió más participación: "Les pido que no aflojen, que no se desilusionen, que si no sale bien, no es porque no estamos pensando en la gente, sino porque a veces no sale todo como queremos. Ayúdennos a equivocarnos menos, participen más. Si se meten en todos los lugares nos vamos a equivocar menos. Si alguien tiene bronca, acá hay un espacio político que lo puede traducir en energía, en poder adquisitivo, poner en valor a tantos argentinos y argentinas que todos los días se levantan temprano".

También, lanzó una advertencia: "Tengan cuidado con el tema de la libertad, el Estado tiene que estar presente allí donde el mercado excluye. No debemos olvidarnos, debemos dar el presente", dijo y pidió el acompañamiento para el acto que se realizará el 27 de abril: "Les pido que se acerquen al Teatro Argentino a acompañar a cristina, que peleen generen, que trabajen, estudien, crean, denlo todo, porque los que estamos acá y lo estamos dando todo", cerró.