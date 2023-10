Mauricio Macri apoyó a Bullrich tras la decisión de sumar a Larreta: "Gran gesto"

El expresidente celebró la decisión de la candidata, en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Por su parte, Larreta agradeció y mostró su compromiso de cara al futuro.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, celebró que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, incluyera al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en su equipo si logra triunfar en los comicios del 22 de octubre. "Gran gesto de Patricia", expresó el dirigente en sus redes sociales tras el "mega anuncio".

Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), el ex mandatario nacional remarcó "el gran gesto con Horacio" realizado por la ex ministra de Seguridad durante su mandato, "fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre la Argentina". Seguido del mensaje, compartió una imagen de la candidata a la Casa Rosada, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires y el candidato a vice, Luis Petri.

El anuncio fue realizado este sábado, en la conferencia de prensa realizada en el Jardín Botánico de la Ciudad. "Para lograr que este cambio sea con acción y ejecución, rápida y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como Jefe de Gabinete", sostuvo Bullrich. Para su elección destacó la "capacidad de gestión" del actual mandatario y agradeció que hay aceptado la propuesta.

"Estamos armando el mejor equipo para sacar a la argentina adelante. Por eso tomé la decisión de convocar a Horacio a que se sume como jefe de Gabinete en mi gobierno a partir del 10 de diciembre. Todos conocemos la gran capacidad de trabajo y de gestión que tiene. Será fundamental para implementar el cambio que necesita la Argentina", agregó la candidata presidencial cambiemita en sus redes sociales.

En esa línea, la dirigente completó: "En las PASO millones de argentinos eligieron una visión y un liderazgo para Juntos por el Cambio. Con esa visión, ese liderazgo claros y todos juntos trabajamos todos juntos para hacer ese cambio posible. ¡Es juntos, es ahora, es para siempre!".

El agradecimiento de Larreta a Bullrich

"Quiero agradecerle a Patricia que me haya convocado para ser su Jefe de Gabinete de Ministros y hacer mi aporte en esta patriada que nos jugamos los argentinos", inició el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta en sus redes sociales. A su vez destacó la valentía de Bullrich, aseguró que tiene "objetivos claros" y que además "representa a millones de argentinos" que creen que Juntos por el Cambio (JxC) "tiene los valores, la experiencia y el equipo" para cambiar el país.

El mandatario porteño, que finaliza su gobierno en diciembre próximo, remarcó que va "a dejar todo, como hice siempre" y que sumará la experiencia de 16 años de gestión, junto a su energía "que es infinita". Y añadió, tras la dolorosa derrota en las PASO: "En la vida hay que seguir, hay que luchar. No importa cuántas veces te caigas sino cuántas veces estés dispuesto a levantarte, yo me levanté. Por los argentinos, por mi convicción de cambiar, porque a mi me mueve la pasión por transformar este país y porque soy un jugador de equipo".

Sobre el cierre, Larreta subrayó que están cumpliendo la palabra de estar juntos con Bullrich tras el resultado de las primarias. "Ya estamos trabajando en conjunto y preparándonos porque el día uno, minuto uno, vamos a tomar las decisiones valientes y necesarias, priorizando la educación, el trabajo y la seguridad", añadió. Y sentenció: "Vamos a ganar y a continuar ese cambio que nos emociona y nos recuerda que este país sí es viable, sí tiene lugar para que vuelvan todos los que se fueron y sí lo vamos a sacar adelante".