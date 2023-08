Massa y la nueva campaña para las elecciones 2023: redes, el 14% que mira de Milei y el factor Larreta

El ministro candidato encara el segundo tiempo de la campaña con mayor protagonismo y una nueva estrategia digital. El voto blando del libertario que analiza Massa.

Sergio Massa regresó a Buenos Aires luego de una vertiginosa agenda en Brasil, donde sumó una foto con Lula da Silva y consiguió el financiamiento de las exportaciones de ese país a Argentina por 600 millones de dólares. Ahora, de cara a las generales de estas elecciones 2023, el ministro de Economía y candidato a Presidente sale a jugar el segundo tiempo con la idea de recorrer las 24 provincias, conseguir el compromiso de los gobernadores y con Javier Milei en la mira. El voto blando y el dato que Unión por la Patria espera se confirme con el escrutinio definitivo. El escenario de cara a un balotaje y el desafío de no repetir un 2015.

En el centro de campaña de UP repasan los nuevos lineamientos conceptuales de la campaña post PASO. Tras un resultado que esperaban fuera distinto, la confirmación de los tres tercios dejó abierta la discusión. Más aún, a horas de conocerse el escrutinio definitivo, en el oficialismo esperan que se confirme una tendencia que se fue dando con el recuento de los votos del domingo 13 de agosto. De los 31 puntos iniciales que sacó el libertario, pasó a más de 30 y ahora creen que podría terminar por encima del 29%. Al no ser un número redondo, la imagen cambia y, estiman, desinfla más la idea de un potencial triunfo en primera vuelta.

El objetivo del oficialismo es llegar al ballotage y para eso hay un número que miran con atención y está relacionado al “voto blando”. Las mediciones de estos últimos días que estudian en el búnker oficialista de Bartolomé Mitre al 300 aseguran que de los 32 a 36 puntos de intención de voto que tiene Milei para las generales, hay un 14% de votante que oscila de acuerdo a la elección y las circunstancias que la rodean. Es ese votante que eligió a Massa en 2013, a Mauricio Macri en 2015 y posiblemente a Alberto Fernández en 2019.

Esos mismos sondeos revelan que Massa es el que más creció y está entre los 27 y 32 puntos, mientras que Patricia Bullrich se mueve entre el 18 y 23% de intención de voto y perdió 5 puntos a manos de Milei. En UP creen que esto sucede porque la exministra de Seguridad de Cambiemos no muestra un perfil definido ni un diseño de mensaje porque intenta retener los votos de la interna en vez de consolidar el propio. Discrepan las miradas respecto a cómo impactará en su campaña la inminente presentación de Carlos Melconian como su ministro de Economía. Algunos creen que la ayudará a discutir con Milei en materia económica, mientras que otros creen que el libertario lo destrozará por su gestión en el Banco Nación y cuando proponga la doble circulación de pesos y dólares. "Va a decir que es una dolarización de cagones", anticipan.

Los votos de Milei

Llamó la atención en el oficialismo el corte de boleta en las provincias y, especialmente en los municipios. No hay una única lectura al respecto, pero sí dejan circular que en en las mesas de votación el voto a Milei fue “cuidado”. Ante la falta de una estructura, el peronismo protegió las boletas del candidato de La Libertad Avanza para que no pierda terreno respecto a la contrincante de Juntos por el Cambio.

Como no esperaban el resultado que arrojaron las urnas (y que sorprendió hasta el mismo equipo de Milei que esperaban un 20%) ahora la postura será otra. “No la vimos, nos confiamos y le cuidamos el voto. Ahora que se los cuide él”, aseguran a El Destape. Y alguno va más allá, con una dosis de temor: “Hay que pararlo para que no gane en primera vuelta”.

Massa habla constantemente con los gobernadores. El domingo, antes de partir rumbo a Brasilia, llamó a Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Hay un reclamo desde el comando nacional para que sea más intenso el trabajo en el territorio, especialmente de los intendentes. Por entrecruzamiento de datos, se calcula que 70 mil municipales no fueron a votar. ¿Habrá descontento con el nivel de salarios frente a un bolsillo golpeado y que ahora recibirá el impacto de la última devaluación? En el gobierno nacional quieren que en las provincias se plieguen a los anuncios de suma fija y actualicen la paritaria de los estatales.

Massa pone el cuerpo

En el primer tiempo de la campaña se exhibió un equipo de voceros que respondían a las distintas tribus de Unión por la Patria. Varios coincidían en destacar el rol de Daniel Scioli en ese esquema, el embajador en Brasil que se encargó de armar la agenda de Massa para su visita oficial. Pese a lo que algunos definieron como un “destrato” por cómo fue el desenlace de su frustrada candidatura, resaltan que rápidamente se puso a trabajar en el equipo de la campaña del tigrense.

Ese elogio no corre para todos y todas. Hay funcionarios (y algunos de ellos candidatos) a quienes se les apunta por no ponerse al hombro la campaña. “Los espacios se ocupan y si no los ocupan otros”, avisan desde la mesa chica de Massa a la que el ministro les promete: “Si quiero ser el jefe, me la tengo que bancar. Voy a salir a poner el pechito yo solo”.

Nueva estrategia de redes

El domingo Massa anunció las medidas para reforzar la actividad económica y los ingresos a través de sus redes sociales, con especial foco en Instagram, y no a través de canales institucionales ni medios de comunicación. La elección no fue aleatoria y obedece a un nuevo mecanismo que profundizará de cara a octubre. "O cambiamos o nos cambian", advierte un cercano asesor del tigrense.

Massa estudió cómo Milei creció a través de las plataformas y cómo su discurso se nutrió de cuentas libertarias que lo precedieron pero que no tenían una referencia política que tome su mensaje. Un ejemplo que le llegó en estos días a su despacho es que en la última entrevista de Milei en TN antes de las PASO tuvo un rating apenas por encima de los dos puntos, lo que se traducía en más de 300 mil espectadores entre la zona metropolitana y el interior. Un video editado que tomaba fragmentos de esa nota se viralizó en las horas posteriores y superó las 100 millones de reproducciones.

A Massa lo obsesiona la portabilidad y cómo viró el mecanismo comunicacional. Se deja asesorar, pero la política se impone. La idea de comunicar todas las medidas en un mismo día fue más una decisión política porque se necesitaba un impacto rápido para contener la devaluación de los salarios. La realización de 12 videos con un candidato hablando a cámara para buscar cercanía con un segmentado público surtió efecto y los seguidores del ministro crecieron 20% en Instagram después de esos anuncios.

El factor Larreta

Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta son amigos y pese a que no necesitan intermediarios para hablar, hace tiempo no intercambian mensajes. Ni siquiera post PASO, donde el Jefe de Gobierno sufrió un duro golpe: no solo perdió la interna contra Bullrich, su aliado Martín Loustau también perdió y su candidato bonaerense, Diego Santilli, quedó fuera de las generales. Hasta la Boleta Única Electrónica fracasó.

En el massismo tuvieron un déjà vu y ven que en Larreta al Massa de 2015. “No le hizo caso a Durán Barba. Se equivocó y cometió todos los errores que cometió Sergio en 2015”, afirman. Y suman: “Quiso jubilar a Macri y se envalentonó con el triunfo del 2021”.

Massa dialoga y trabaja con dirigentes de la oposición porque cree en los acuerdos y realiza gestos. A Brasil invitó a Natalia de la Sota, hija del fallecido exgobernador de Córdoba. Su padre fue embajador en Brasil y ella integra el Grupo de Amistad con el principal socio comercial de Argentina. Massa cada vez que va a Córdoba elogia a su otrora socio político y a sus herederos políticos Martín Llaryora y Daniel Passerini, flamantes gobernador e intendente electos. El que también estuvo junto a la comitiva fue Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque de diputados que también integran Graciela Camaño y Florencio Randazzo.

Sergio Massa con Natalia de la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez, del peronismo federal.

Massa va paso a paso y no quiere especular con potenciales apoyos en el ballotage, de llegar a entrar. Le escapa a acumular fotos con dirigentes y delega los contactos en el jefe de campaña, Eduardo “Wado” de Pedro, como también en otros hombres de su confianza que pertenecen al Frente Renovador.

De llegar al ballotage contra Milei, se ilusionan en UP respecto a que se den pronunciamientos a favor de Massa. No descartan que pueda provenir de la Unión Cívica Radical (UCR). De hecho, el presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, ya se adelantó y puso en duda el apoyo a Bullrich y calificó de "sano y necesario" la propuesta de Massa de convocar a un "gobierno de unidad nacional".