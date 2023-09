Massa se cambia el traje de ministro y arranca el tramo decisivo de la campaña con actos masivos

Luego de los anuncios de recomposición del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, Sergio Massa se pondrá el traje de candidato presidencial esta tarde con un gran acto en la cancha de Cambaceres, en Ensenada, donde compartirá escenario con el gobernador Axel Kicillof. El viernes, en tanto, hablará en una movilización de la CGT, la CTA y los movimientos sociales al Congreso para celebrar la eliminación del impuesto a las Ganancias. Será el espaldarazo antes del debate.

Sergio Massa utilizó la última jornada en la que podía realizar anuncios de gestión con la presentación del bono para trabajadores informales, el sector que comprende a los más vulnerables y que no habían sido alcanzados por las medidas de recomposición de ingresos posterior a la devaluación. Ya sin la posibilidad de anuncios, Massa arrancará el tramo decisivo de la campaña con un acto clave en Ensenada junto al gobernador Axel Kicillof, presentado como el relanzamiento de Unión por la Patria a la estratégica pelea bonaerense. El viernes, en tanto, la movilización será al Congreso donde la CGT, la CTA y los movimientos sociales donde una celebrará la eliminación del impuesto a las Ganancias, algo que dan por descontado que el Senado convertirá en ley el jueves. Massa será el único orador, el mejor trampolín para llegar respaldado al debate del domingo.

Massa trabajó con la titular de Anses, Fernanda Raverta, para presentar en el cierre la medida necesaria para acompañar a los trabajadores informales entre 18 y 64 años que no reciben ningún tipo de ayuda estatal. Un sector que representa a los sectores más necesitados que habitualmente venían acompañando al peronismo/kirchnerismo y que desde las pasadas elecciones legislativas en buena medida oscilaron entre el no voto y el apoyo a Javier Milei como canal de voto-bronca. Con esta ayuda, en Economía entendían que quedaban cubierto todos los sectores afectados por la devaluación post-PASO, algunos con varias medidas como, por ejemplo, los jubilados que cobran la mínima.

En el Conurbano se domicilian buena parte de esos changarines que padecen a diario los efectos de la inflación y tienen su foco puesto en la clase política. Las tres campañas arrancaron con recorridas frecuentes por el GBA, Milei en camioneta enarbolando la motosierra, Bullrich con su combi "Patoneta" y Massa con inauguraciones de viaductos con nombres muy a tono con las discusiones en boga como "Papa Francisco" o "Ex Combatientes de Malvinas". Hoy, el candidato de Unión por la Patria se meterá de lleno a la tarea de movilizar a la estructura partidaria y la captura de votos con una concentración en la cancha de Cambaceres donde compartirá escenario con Kicillof y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

En la convocatoria trabajaron parte -no todas- de las agrupaciones que a principios de año impulsaron el operativo clamor que buscó, infructuosamente, una candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Están las agrupaciones que integran "La Patria es el Otro", el espacio del ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, Secco y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. No estaba confirmada la participación del presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, pero se esperaba una nutrida concurrencia de legisladores e intendentes, además de la militancia. "No nos va a alcanzar la cancha", aseguró Secco, quien -luego de algunas diferencias internas que quedaron expresadas en los últimos días- subrayó que el lema de la convocatoria es "Todos y Unidos".

Massa y Axel ya se mostraron juntos esta semana y será una postal frecuente de acá a las elecciones. El candidato presidencial está en la provincia unos puntos por detrás del gobernador, que cuenta con una gestión muy bien valorada por los bonaerenses. Por eso, resulta fundamental que se muestren juntos para unificar sus intenciones de voto. Ese porcentaje extra podría resultarle vital a Massa para asegurar su presencia en el ballotage. Kicillof, por otro lado, tiene muy claro la diferencia entre ser gobernador de una provincia como Buenos Aires con Massa o con Milei en la Casa Rosada.