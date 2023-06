Massa prepara una fuerte puesta en escena para presionar a Scioli en una semana clave

El Frente Renovador hace su congreso en un municipio bonaerense. Se esperan 12 mil personas. Una de las principales aliadas del tigrense como Cecilia Moreau anticipó que si hay internas en el Frente de Todos podría renunciar el ministro de Economía, quien luego de esa frase llamó a silencio a todo su equipo. El exmotonauta sigue firme: no se baja.

Sergio Massa arma el acto final de cara al cierre de listas pautado para el sábado 24 de junio. Será en el congreso del Frente Renovador que se realizará este sábado desde las 17 horas en un estadio preparado para 12 mil personas, en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. Se esperan definiciones contundentes del ministro de Economía enfocado en su decisión de que el Frente de Todos no debe ir a una PASO presidencial "para cuidar la economía y la gobernabilidad". Habrá mensajes contra el otro candidato, Daniel Scioli, y por elevación al presidente Alberto Fernández.

En la mañana del viernes, una de las principales aliadas del tigrense como Cecilia Moreau anticipó que si hay internas en la coalición oficialista podría renunciar el ministro de Economía. Luego de esa frase, Massa llamó a silencio a todo su equipo. Públicamente no habló más nadie del massismo. Un dirigente del riñón de Massa luego de la explosiva frase de la presidenta de la Cámara de Diputados trató de bajar el tono a esas declaraciones en diálogo con El Destape. "No va a renunciar ni va a romper nada. No nos vamos a ir a ningún lado", le dijo a este portal.

Massa presionará al máximo hasta el final para que haya lista única. "No nos importa que sea Massa quien encabece, queremos que haya una sola lista. El país no está para internas, que salgamos cuartos, el lunes abran los mercados, estalle todo y el martes tengamos a la oposición pidiendo Asamblea Legislativa", explicaron desde el Frente Renovador. En el massismo creen que Scioli se bajará sobre la hora. Y culpan a Alberto Fernández por ir hacia este escenario. "Scioli se va a bajar en el momento que se tenga que bajar", afirmaron desde el círculo político del hombre de Tigre.

Todo se dirige rumbo a definirse sobre la hora. El miércoles cierra el plazo para presentar alianzas. Ahí se sabrá si todos los que quieran competir (por ahora Scioli, Agustín Rossi y Wado de Pedro) estarán dentro de lo que hoy se conoce como Frente de Todos.

Ni Scioli ni Rossi pretenden jugar por afuera ni romper. Tampoco Massa. Menos Eduardo "Wado" de Pedro, quien difundió encuestas a través de su equipo donde lo muestran primero en la interna por arriba de los dos candidatos de la Casa Rosada.

Alberto Fernández es el gran impulsor del juego de las PASO y se mantiene firme en su decisión. "Nadie me trae un candidato, no hay un camino para el consenso", repite en privado el mandatario. A su alrededor entienden que se definirá sobre el final de la partida. Y no descartan que haya "sorpresas". El Presidente descree de la versión massista de que la economía temblará tras las elecciones internas. "Todo proceso electoral hace difícil la gobernabilidad. No son las PASO", enfatiza ante su núcleo en privado.

Scioli y Rossi se mantienen firmes: no se bajan. Gustavo Marangoni, un histórico hombre del exmotonauta, reflexionó ante El Destape Radio: "Hay un elemento en la vida de Daniel que es importante y que es su vida deportiva. Él está buscando su revancha. No solo como lo piensa un político con la idea de competir y ganar. Hay una veta de aquel que tiene un espíritu deportista y que siente que ha perdido y que necesita tener una segunda oportunidad de la que se tiene mucha confianza". Agregó el politólogo y expresidente del BAPRO: "Lo veo muy decidido a Daniel en ir a una búsqueda de una nueva carrera, como muestra en ese video que buscó su segunda oportunidad diciendo 'no soy de los que se rinden tan fácilmente'". Marangoni hace referencia al spot que lanzó Scioli en la noche del jueves. Como diría Cristina Kirchner, si "lo personal es político", el exgobernador de la provincia de Buenos Aires va por esta revancha personal.

La decisión de Scioli y la presión que habrá en los próximos días podrá ponerlo en la disyuntiva de si un político pierde cuando pierde en las urnas o cuando pierde total respaldo. Massa intenta mostrar que la postura de Alberto, Scioli y Rossi se queda sin apoyo. El comunicado de los gobernadores fue en plena sintonía con el discurso que viene presentando el ministro de Economía en las últimas semanas.

Pero Scioli por el momento sigue adelante. Se reunió en sus oficinas con el gobernador Ricardo Quintela el miércoles apenas terminó la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El mandatario de La Rioja le contó la postura de los gobernadores sobre el pedido de lista única para cuidar el rumbo económico. Pero no hubo pedido ni gesto para que se baje. El candidato a presidente que perdió con Mauricio Macri en 2015 habló con parte de los trece gobernadores que se reunieron esta semana. Y se quedó con las palabras que dijo Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, hace días: "Queremos lista de unidad, pero no tenemos candidato".

Es lo que Rossi definió como "¿quién es el candidato único, el amigo invisible?". El santafesino es otro que no se baja. "Si vamos con tres candidatos juntos a una PASO quedamos primeros como coalición porque sacamos 30 puntos. Los diarios que digan lo que quieran, que Milei salió primero y Larreta o Bullrich segundos. Pero nosotros como frente así tenemos más chances de ser primeros", explicaron a este portal desde el núcleo de Rossi. Desde el círculo del Jefe de Gabinete muestran un gráfico ante este portal: "Si vamos con un candidato solo nos quedamos afuera como candidato y como coalición. Las dos tachadas. En cambio si vamos con varios perdemos la de candidato pero nos quedamos primeros como frente".

Tanto desde el entorno de Scioli como del Chivo reconocen que hoy el candidato más votado según las encuestas que tienen es Eduardo "Wado" de Pedro. El ministro de Interior creció mucho en las últimas dos semanas tras algunos gestos de CFK y superó a Scioli, que venía primero en la interna sin Cristina ni Axel Kicillof.

Desde la órbita de Interior difundieron números optimistas para Wado que lo muestran bien arriba. La consultora Aresco realizó un trabajo de opinión pública a nivel nacional en junio, en el que el dirigente de La Cámpora suma un 15,8% y Scioli con un 11,6%. En total, el Frente de Todos cosecha un 27,4%. Llamativamente, Wado también por ahora quiere PASO. Sabe que le conviene. Quiere ganar una elección y potenciarse. Falta subir su nivel de conocimiento en todo el país. Ahí choca con Massa. Aunque por ahora sin reproches. Desde el equipo de De Pedro repiten que "hay plena sintonía entre Máximo Kirchner, Wado y Massa".

El kirchnerismo, el massismo y el albertismo coinciden hoy en dos cuestiones: se resolverá si candidato único o PASO y los nombres al límite; y la coalición no se va a romper de ninguna manera porque saben que pierden todos.

"Todo el mundo presiona, así son los cierres de listas" y "somos peronistas, al final se resuelve todo" son las frases que se escucharon en las últimas horas en la Casa Rosada. Alberto Fernández pasará el fin de semana en la quinta de Olivos. La incertidumbre podría resolverse en una mesa de tres con CFK, Massa y el Presidente. Sin embargo, hoy ese hecho está muy lejos.

Un lugar donde podrían coincidir las tres patas del FdT es en la inauguración de lo que denominan "la obra más importante de este gobierno en cuatro años": el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Será el 20 de junio. Día de la Bandera. Cuatro días antes del cierre de listas. Estarán presentes Alberto, Massa (si no viajó de urgencia a reunirse con el FMI a EEUU) y todos los actores principales del gobierno. ¿Estará CFK?