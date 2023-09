Massa plantea la recuperación de los ingresos como eje de la campaña

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria anticipó nuevas medidas, en este caso para autónomos y para la economía informal. Massa busca mostrarse como el candidato de la recuperación de los salarios ante el mensaje de ajuste de los postulantes de la oposición. En el comando de campaña imaginaban ir subiendo cada día un escalón hasta alcanzar el ballotage. Veían a Javier Milei repetitivo en sus consignas y a Patricia Bullrich en baja.

Resuelto a mantener la iniciativa de la campaña y no soltarla, el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa anticipó medidas de recomposición del poder adquisitivo también para autónomos y quienes trabajan en la economía informal que detallará en las próximas horas. Con la secuencia de anuncios, Massa quiere mostrar el camino que seguiría en caso de llegar a la Casa Rosada, con mucho acento en el recuperación del ingreso de los trabajadores. "Encontró el tono", comentaba un funcionario cercano. En el comando de campaña de Unión por la Patria imaginaban de esta manera ir subiendo cada día un escalón hasta asegurarse un lugar en el ballotage mientras veían a Javier Milei demasiado repetitivo en sus consignas y en probable camino a estancarse, con una Patricia Bullrich definitivamente empantanada.

Pese al índice de inflación récord, en el entorno del ministro evaluaban positivamente las últimas dos semanas, con Massa ganando centralidad y dando respuestas a las urgencias de la gente. Más allá de que seguro resultan insuficientes, el sólo hecho de ver al Gobierno activo y ofreciendo soluciones creativas sirvió para retemplar los ánimos y poner en marcha los apoyos partidarios. Se notó el jueves en Argentinos Juniors, en el acto del candidato con las organizaciones sociales, repleto y de tono militante. También fue celebrado el blooper de la bancada de Juntos por el Cambio que primero reclamó irónicamente el proyecto de eliminación del impuesto a las Ganancias y luego, cuando efectivamente lo enviaron, dijeron que no lo votarían. "Hacía rato que no los hacíamos pisar así el palito", comentaban.

Massa aprovechó el sábado soleado para recorrer el Conurbano, territorio clave para fortalecer el voto propio. Que el primer acto haya sido en el municipio de Malvinas Argentinas para la inauguración del viaducto Papa Francisco le vino al dedo para marcar diferencias en dos temas con las posturas de La Libertad Avanza: el reclamo por los derechos argentinos sobre las islas y el vínculo con el Papa, a quien Milei no deja de atacar. "El argentino más importante de la historia", lo definió Massa.

Repasó las medidas tomadas en los últimos días y anticipó que habrá más por venir. que comprenderán a autónomos -profesionales, comerciantes- y quienes están fuera de la economía formal, que calculó en casi tres millones de personas. "Es el camino que voy a recorrer si soy presidente, que es el camino de la recuperación del salario de los trabajadores, jubilados, autónomos, monotributistas", señaló. Un dato que añadían era que Massa le había dedicado un párrafo a la seguridad, un tema del que se siente especialista y que quiere recuperar para este tramo de la campaña, en especial para provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

"No hables más de los perros de Milei, eso no te suma nada", le dijo días atrás a Massa un funcionario cercano. En ese sentido, en el comando piensan cómo responder al libertario porque -lo notan en los sondeos- criticar sus propuestas termina devolviéndole centralidad y sólo sirve para que siga sumando apoyos. Mejor de una manera indirecta, como hizo Massa ayer dirigiéndose a las mujeres, que las encuestas indican que mayoritariamente rechazan a Milei. "Vayan a hablar con sus vecinas, con sus amigas, con sus madres, con sus hijas, que les digan que no podemos pensar en vivir en una patria en la que se vendan armas libremente en el supermercado, que no podemos pensar en vivir en una patria donde se vendan los órganos", planteó. Las electoras mujeres, esperan, pueden ser grandes protagonistas de la elección de Massa.

El ministro y candidato redondeó una semana a todo vapor desde el relanzamiento en Tucumán del sábado pasado. Allí estuvo con los gobernadores del oficialismo, luego sumó a la CGT y la CTA para los anuncios referidos a Ganancias y las organizaciones sociales con algunas propuestas que impulsan desde hace tiempo como el monotributo productivo y la distribución de tierras improductivas en manos del Estado en lotes para familias. Con todos los sectores internos alineados en pos del mismo objetivo, ahora es el momento de que la estructura del oficialismo empiece a trabajar para conseguir colocar a la fórmula en el ballotage.

Los gobernadores, en especial los del Norte, tendrán un papel fundamental. "Nos comentaban que Milei ganó en lugares donde lo único que existe es el Estado, todavía no lo pueden creer. Si se mueven un poco tienen que dar vuelta muchos votos", explicaban en el entorno del ministro. Allí decían ver a Massa cada día más enfocado en su línea de campaña, con mejor vínculo con la gente y mostrando cómo será su manera de gestionar en caso de llegar a la Casa Rosada, con anuncios periódicos a favor de la gente. Enfrente, veían a Milei repitiendo una y otra vez los mismos gags -incluyendo la motosierra- y con poco resto para seguir sacando conejos de la galera. "Creció con la espuma posterior a las PASO, pero ahora se quedó. Nosotros vamos más lento pero esperamos que sea progresivo", se esperanzaban.

El relanzamiento se completó con un nuevo spot que redondea la idea de una Argentina con gran potencial, contraria al "país de mierda" o la "sociedad fracasada", como la tilda la oposición. "Tenemos con qué", es la frase del video para poner en valor el capital humano de los argentinos. "Tenemos con quién", para darle a Massa la capacidad de representar ese capital que se destaca, incluso en rubros complejos. Un candidato que "cree en la Argentina", a diferencia de los postulados de Milei y Bullrich. En el comando colocaban a Massa como el candidato, por lejos, más preparado para conducir el país, algo que -adelantaban- quedará bien claro durante los debates. "Es el único que de verdad sabe cómo hacer para salir de esta situación", postulaban en el búnker de UP.