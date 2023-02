Massa: "La cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible"

El ministro de Economía se refirió a la posibilidad de ser precandidato a presidente en las PASO. Además habló del plan económico y del compromiso de cara a lo que viene.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que tiene "una responsabilidad política como líder del Frente Renovador" y también como integrante de la coalición del Frente de Todos (FdT), mientras que sostuvo que "la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina" de cara a su posible candidatura presidencial para las elecciones del 2023.

En diálogo con CNN, el dirigente político manifestó que la carrera "es larga" para ordenar la economía y se refirió nuevamente a la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro del Oficialismo. "Vuelvo a repetir lo que vengo diciendo estos días, lo dije en la reunión con los intendentes y el otro día en la mesa del FdT: tengo una responsabilidad política como líder del Frente Renovador y como parte integrante de la conducción de la coalición".

Más allá de su responsabilidad como ministro de Economía y como referente del Frente, Massa volvió a poner un freno a las especulaciones sobre su presencia en la lucha por la presidencia. "No me asigno ningún rol más allá de del que tengo. Pero yo creo que la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina", remarcó con firmeza.

Al mismo tiempo analizó los diversos debates que se llevan a cabo en los medios de comunicación y los partidos políticos: "En año electoral, ¿vamos a discutir cómo le agregamos valor a la cadena del litio? ¿Vamos a discutir cómo le agregamos valor a la cadena energética? ¿Vamos a discutir cómo le agregamos valor a la cadena de oil, de petróleo?". Y añadió: "Genera más rating el escándalo, pero es clave el rol de todos los que tenemos responsabilidad pública en plantear que la discusión que debe dar la Argentina, entendiendo el contexto global, alrededor de cómo va a crecer, cómo va a generar empleo y oportunidades".

Sergio Massa, ministro de Economía.

Al mismo tiempo, el ministro apuntó contra la oposición y los comunicados publicados por Juntos por el Cambio (JxC) en los últimos días. "Los dos comunicados hablando de bomba se dieron en días en los que a las 48hs o a las 24hs hubo mercado. ¿Cuál fue la reacción del mercado? El blue bajó, no hubo puts de bonos contra el Central, no hubo ninguna situación esos días de corrida y cayeron las acciones en los bancos", lanzó.

En lo que refiere a la economía, el titular de la cartera aseguró que lo más difícil de su rol es "administrar expectativas" especialmente porque asumió en medio de una crisis política y económica; mientras que añadió: "La necesidad de dar respuesta, pero de usar bien los tiempos para que esas respuestas sean contundentes y no mágicas, a veces choca con la expectativa, con el deseo de los mercados, de los trabajadores por recuperar el ingreso, de la sociedad de vivir con una inflación mucho más lógica".

Massa resaltó que la restricción desafiante para los próximos meses "es imaginar cómo encontramos un punto en el cual seamos atractivos para todo lo que es el sector agroexportador argentino porque eso nos pesa en reservas" y añadió que es importante entender "que cada empresa argentina que produce bienes tenga los dólares para aumentar la oferta de bienes porque, en definitiva, parte del problema inflacionario tiene que ver con dos años y medio sin acceso al crédito". Y sostuvo sobre el ponerse "metódico y rígido" para cumplir los objetivos que Argentina tiene firmados a nivel internacionales: "Uno se pone obsesivo con que la inversión pública sea de impacto real y no sea simplemente el reparto de pesos a jurisdicciones tiene que ver con bien usar, con usar de la mejor manera posible los recursos que tenemos".

Con respecto a la inflación, el ministro de Economía resaltó que la primera etapa estaba "concentrada o enfocada en estabilizar" durante los primeros seis meses el orden fiscal y logrando una recuperación de las reservas. "Pudimos cerrar el 2022 con un nivel de reservas inclusive superior al target que planteaba el FMI como objetivo", explicó. Y añadió: "El objetivo de bajar a la mitad de la inflación que recibimos, que es un poco el mensaje inicial que dimos, no cambió. Yo administro la realidad y con sentido práctico, la sequía te modifica todo porque Argentina es un país agroexportador. Te modifica la balanza comercial, la balanza fiscal, el presupuesto y los precios de la canasta básica".

Cuáles son los próximos objetivos de Massa en Economía

De cara a lo que resta del plan económico, Massa aseguró que el paso siguiente tiene que ver con "esterilizar más pesos". Sobre esto último, subrayó que el Gobierno trabajará en los próximos días "para seguir consolidando el camino de esterilización de pesos, que son pesos excedentes, producto de que un país, pongámoslo así, le dio un país tenía un crédito en dólares con el Fondo Monetario Internacional que tenía que renegociar y entonces no tenía multilaterales". Y tras sostener que la meta de inflación del 60% para este año "es cumplible", explicó que la proyección energética para el 2025, "es de 15 mil millones de dólares de superávit". Además de mencionar que el acuerdo con el FMI puede llegar a buen puerto, resaltó que lo importante es "cómo multiplicamos la generación a partir de las ventajas" de la Argentina.

"Mi compromiso desde el día cero fue que no había magia. Lo dije en mi primer discurso, me comprometí a un esquema de orden y de trabajo para garantizar que Argentina, el proceso 2023 lo pasará en estabilidad y no con el pánico de la corrida, la hiperinflación y todo lo se pronosticó el año pasado y no pasó", concluyó