Macri reapareció en CABA, se mostró con su primo Jorge y se metió en la interna: “Si no está roto, no lo arregles”

El ex presidente Mauricio Macri y el candidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, Jorge Macri, recorrieron hoy el barrio de Belgrano de cara a las elecciones 2023, donde dialogaron con vecinos y comerciantes gastronómicos de la zona. Así, Macri se metió en la interna de Juntos por el Cambio porteña en la que el precandidato del PRO competirá en las PASO del 13 de agosto contra el de la UCR, Martín Lousteau.

La caminata se realizó este mediodía por la calle Conde, entre Echeverría y Zapiola. Recorrieron la zona de la plaza Castelli del barrio de Belgrano R. "De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires", dijo el expresidente.

"Como me gusta a mí siempre repetir: ‘si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más", expresó Mauricio. Y cerró: "Así que estoy seguro que bajo su conducción, la Ciudad va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también".

Por su parte, Jorge Macri dijo: "Siempre es lindo estar en contacto con la gente, el cariño que le dan a Mauricio, el reconocimiento, la cantidad de gente que se acerca a agradecer lo que hizo por el país".

"Ahora a mí me toca tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el PRO hace muchos años cuando él empezó, cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más y a mí me apasiona esto", manifestó el candidato a alcalde porteño. Por último, expresó: "Quiero devolver a esta Ciudad todo lo que esta Ciudad me dio, mis hijos, mi actual mujer, la posibilidad de haberme educado. Tengo ganas de que me den esa chance los porteños".

Bullrich contra Vidal

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich restó importancia los pronunciamientos de Facundo Manes y María Eugenia Vidal en favor de su competidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, al asegurar que son solo "dos votos" en las PASO de las elecciones 2023. En la recta final de la campaña, la exministra del gobierno de Mauricio Macri busca la mayor cantidad de apoyo.

En conferencia de prensa, Bullrich fue consultada sobre si se sintió "traicionada" por la acción de Manes y Vidal y respondió: "No, son dos votos, nuestra decisión es estar con la gente y vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos". Lo hizo durante una recorrida de campaña en Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, hoy el bullrichista Federico Pinedo expresó: "Vidal priorizó su amistad con Larreta, había dicho que iba a ser neutral". Y agregó: "Vidal había dicho que iba a ser neutral y parte de su equipo trabaja con nosotros, podría haber dicho otra cosa. Supongo que primó la amistad de Vidal con Larreta, él la trajo a la política".