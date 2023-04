Picante reunión del PRO por las elecciones 2023: sin Larreta, Macri descargó su bronca

La mesa de conducción del partido debatió la decisión de Larreta de que la elección nacional y porteña sea el mismo día, pero con sistemas diferentes. Santilli defendió el desdoblamiento.

El expresidente Mauricio Macri descargó su bronca contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión de la mesa política del PRO, de la que no participó el alcalde porteño. El exmandatario reiteró su disconformidad por la decisión de que en la ciudad de Buenos Aires se vote con boleta única electrónica por lo que, pese a que se vote el mismo día, se desdoblará de la nacional. Diego Santilli, el precandidato de Larreta a gobernador de la provincia de Buenos Aires, defendió la medida y cuestionó las críticas que se expresaron al respecto.

En el encuentro realizado por Zoom esta mañana, Macri cuestionó en duros términos a Larreta por la decisión de que las autoridades porteñas no se elijan a través de la boleta tradicional. Eexpresó que "el hecho de que circunstancialmente Horacio (Rodríguez Larreta) tenga la lapicera no lo exime de consultar este tipo de decisiones". Del encuentro también participaron Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Fernando De Andreis, Eduardo Machiavelli y Diego Santilli.

Santilli no solo repitió el argumento que dio Larreta sobre que el sistema de voto electrónico es “más rápido, ágil y barato” sino que legalmente lo justificó con que se basa en una ley aprobada en 2018 por la Legislatura porteña. En contraposición, Macri dijo que no se trata de una decisión formal, sino política, y protestó porque Larreta no la consultó con el resto del partido.

A ese comentario, según supo El Destape, Santilli achacó que en la mesa nacional del PRO "hace un año y medio que no se discuten los temas con trascendencia". A ese comentario, desde el larretismo sumaron que "si la medida hubiese beneficiado a su primo, no la discutiria", en referencia al precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Una de las lecturas que se hizo después de que se conociera la decisión fue que el radical Martín Lousteau se volvería más competitivo al no quedar en la misma lista que los presidenciables. Esto se explica debido a que Larreta y Bullrich en las encuestas se muestran con mayor adhesión que Gerardo Morales y Facundo Manes.

El encuentro duró una hora y cuarto y, a diferencia de otras veces, Bullrich no llevó la voz cantante, sino que los más enojados fueron el propio Macri y Vidal. "Mauricio expresó su enojo, su desilusión, siente que le mintieron. Dijeron que la decisión no estaba tomada cuando el video Larreta lo había grabado muchos días antes", indicó uno de los participantes del encuentro a Télam. Se refería al video en el cual el jefe de Gobierno anunció el día y la forma en que los porteños votarán sus candidatos locales, difundido ayer al mediodía. Los miembros de la mesa política del PRO quedaron en reunirse en los próximos días, esta vez de manera presencial, para seguir debatiendo esta cuestión.

Esta mañana, Larreta defendió su decisión de convocar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires en forma concurrente con las nacionales -mismas fechas pero con sistema de votación diferente- al insistir con que lo que hizo fue "cumplir con la ley", y remarcó que "la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio (JxC) está más garantizada que nunca".

"En la Ciudad el Código Electoral es claro: fue modificado en 2018 y está vigente desde 2020, y dice que se vota con boleta única, es lo que dice la ley", afirmó Larreta, quien indicó que, de acuerdo con esa normativa, entonces, lo que restaba definir era si ese instrumento iba a ser "papel o electrónico". El precandidato presidencial cerró: "Uno puede decidir el instrumento, si es de papel o electrónica, pero la única decisión que tomé es cumplir con la ley".

Con información de Télam