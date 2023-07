Los jóvenes y las elecciones 2023: las demandas a la política, el futuro y los modos de informarse para las PASO

La consultora “Lineamientos” realizó una serie de Focus Group en PBA. Qué opinan los y las jóvenes de sectores vulnerables y de bajos ingresos frente a las elecciones 2023.

La consultora “Lineamientos” realizó una serie de Focus Group a jóvenes entre 17 y 29 años de sectores vulnerables y de bajos ingresos del territorio bonaerense durante abril, mayo, junio y julio. Entre los objetivos planteados por la consultora se buscó hacer hincapié en el posicionamiento de los y las jóvenes frente al escenario previo a las elecciones 2023, las demandas que le hacen a la política, el futuro y los modos de informarse.

Según se desprende del informe al que accedió El Destape, sobre el escenario preelectoral actual y cómo los y las jóvenes lo evalúan se detalla que lo hacen con “emociones negativas”, ya que “cuestionan la credibilidad de la dirigencia política, cuyas propuestas y candidatos o candidatas les son, hasta el momento, desconocidas y/o indiferentes”.

“Si bien no mencionan de modo explícito la opción de no ir a votar, emerge la posibilidad del voto en blanco o voto nulo como posicionamiento político”, informaron desde Lineamientos, un equipo de investigación en ciencias sociales con más de una década de experiencia en investigación social. El dato no es menor ya que a nivel nacional los y las jóvenes representan casi el 25% del padrón electoral. De ese total, casi un 40% se encuentra en la Provincia de Buenos Aires. En 2021 hubo 3.039.904 de electores jóvenes en la provincia, y este año se suman cerca de medio millón más.

Respecto del rol del Estado y la sociedad actual de la que forman parte, los y las entrevistadas del informe “identifican una sociedad en crisis marcada por problemas económicos, entre los que se destaca el aumento continuo de precios y la baja o nula posibilidad de acceder a bienes y servicios básicos”.

La inseguridad, la precariedad laboral y las desigualdades de género ”son ubicadas entre las mayores injusticias sociales”. En ese sentido, los y las jóvenes “creen que el Estado no logra articular políticas que mejoren la situación individual y/o social”. A la hora de hablar de política y las demandas que le hacen a ellos, al entenderla la misma con una “lógica electoralista, no aparece como un interlocutor válido ni accesible”.

Sin embargo, “consideran que el Estado debe asistirlos en sus proyectos de vida al ayudarlos a acceder a la vivienda, a la educación, a la salud -con especial énfasis en la salud mental-, a formarse para trabajar, a conseguir trabajo, a emprender, a acceder a bienes y servicios, al ocio y al entretenimiento. Una movilidad social que, en los sectores de mayor vulnerabilidad, es concebida como ‘salir del barrio’”.

Futuro y modos de informarse

A pesar de que afloraron varias emociones de tinte negativo, a la hora de hablar del futuro, de su propio futuro, el panorama es otro. “Coexisten ideas positivas, expectativas sobre el futuro personal, con visiones muy negativas del futuro a nivel social”, indicaron desde Lineamientos, un grupo que analizan la sociedad y la política en la provincia de Buenos Aires y su relación con el escenario político nacional.

“A diferencia de los y las jóvenes de sectores medios universitarios, los mismo jóvenes pero de sectores vulnerables y bajos ingresos, no ven a la ‘juventud’ como un actor social, sino como un ‘momento de la trayectoria individual’”. En referencia a los modos de informarse y de decodificar los mensajes políticos, en los Focus Group, la forma mayoritaria de informarse son “las redes sociales” por encima de los medios tradicionales.

“A diferencia de los y las jóvenes de sectores medios, no utilizan Twitter pero sí Instagram, Facebook y, en algunos casos, Tik-Tok”, desmenuzaron. Finalmente indicaron que “tienden a no identificar candidatos y candidatas -en algunos casos aparecen referenciados a través de chistes o memes- con excepción de Javier Milei quien continúa destacándose entre otros dirigentes menos nombrados, como Axel Kicillof e intendentes o intendentas locales”.