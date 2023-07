Los 5 datos poco conocidos de la vida de Myriam Bregman: el pueblo en el que nació, su carrera como abogada y su pasión por el fútbol

Por primera vez desde la creación del espacio, el Frente de Izquierda presenta una mujer como candidata a Presidenta: Myriam Bregman. Los curiosos datos de la "rusa".

La precandidata presidencial por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, buscará en las elecciones 2023 por primera vez ser máxima mandataria de la Argentina, liderando la fórmula que tiene como precandidato a vicepresidente a Nicolás del Caño. Ambos dirigentes militan en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y son diputados desde 2021. La trayectoria y vida de Bregman tuvieron, sin embargo, varias curiosidades que no son muy conocidas.

Timote, un pueblo con mucha historia política

Bregman nació el 25 de febrero de 1972 en Timote, un pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene 526 habitantes. El pueblo vivió un antes y un después en 1970 cuando, en la estancia La Celma, apareció el cuerpo del dictador que tuvo el poder desde el golpe de Estado de 1955 hasta 1958, Pedro Eugenio Aramburu. A Aramburu lo secuestró y asesinó la organización Montoneros después de lo que llamaron un "juicio revolucionario".

Su fanatismo por Estudiantes de La Plata

En más de una ocasión, Bregman manifestó que es seguidora del fútbol e hincha de Estudiantes de La Plata. "Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Y por supuesto, después ya más grande lo elegí conscientemente", contó en 2018 en diálogo con el medio Acá hay una Escuela, y agregó: "Cuando yo era chica, en el interior de la provincia (de Buenos Aires) estaba esto de River y Boca y a lo sumo alguien era de Racing o de San Lorenzo. Pero costaba mucho que haya otro club, y ahora no es así, porque ahora hay clubes como Sarmiento de Junín u otros clubes que empiezan a tener influencia. Y está bueno".

Fue la abogada de Jorge Julio López

Myriam Bregman no solo fue abogada querellante en múltiples juicios de lesa humanidad, sino que fue representó a Jorge Julio López, protagonista de un caso histórico de la Argentina ya que desapareció dos veces: primero entre 1976 y 1979, durante la última dictadura cívico militar, y luego en 2006, poco tiempo después de declarar contra Miguel Etchecolatz, quien fue condenado a prisión perpetua y murió en 2022. Cuando asumió como diputada nacional por primera vez en 2015, Bregman juró "por los 30 mil detenidos desaparecidos y por las víctimas de la Triple A. Por nuestro compañero, Jorge Julio López. Por la lucha de las mujeres para enfrentar la violencia y la opresión, ni una menos, y porque nuestra lucha es por acabar con la barbarie capitalista en todo el mundo".

Primera candidata a presidenta del Frente de Izquierda

En las próximas elecciones, Bregman se convertirá en la primera candidata mujer a presidenta del Frente de Izquierda. En 2011, el candidato fue Jorge Altamira, quien sacó el 2,30% de los votos; en 2015, Altamira fue a una PASO con Nicolás del Caño -quien tuvo a Bregman como candidata a vice), quien resultó ganador y sacó el 3,23% en las generales, y en 2019, ya con el Movimiento Socialista de los Trabajadores incluido en el espacio (ahora Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad), Del Caño sacó el 2,16%.

A los 15 años se mudó sola con su hermano menor

En 1987, a raíz de una inundación en Timote, los padres de Bregman decidieron que se mudara a Carlos Tejedor a una casa prestada junto a su hermano, Mauricio, que tenía 13 años en ese momento. "Fue en esos años cuando Myriam se convirtió, para sus amigos primero y para sus compañeros de militancia años después, en la 'Rusa': apellido judío, pelo rubio, tez blanca", narró un perfil publicado en Anfibia en 2016, para el cual la autora, Tali Goldman, habló con la dirigente de izquierda y con personas cercanas a ella.