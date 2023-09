Elecciones 2023: las mujeres en la campaña de Unión por la Patria y la clave del voto anti Milei

En la campaña de Unión por la Patria para las PASO no tuvo la agenda de los feminismos el protagonismo que sí se vio en 2019 con el Frente de Todos. La mayoría de las mujeres desaprueba a Milei, por lo que en UP pretenden exprimir esa debilidad del libertario y fortalecerse en este último mes.

“Parece como que las feministas no fueron a las urnas”. La frase se repite entre los movimientos verdes y violetas después de los resultados de las PASO, que consagraron a Javier Milei como el candidato más votado de cara a octubre. La campaña de las elecciones 2023 hasta acá se venía diferenciando en varios puntos de la del 2019, cuando la mayoría de los postulantes se peleaban por sacar a relucir su agenda para conquistar a los feminismos y diversidades. De hecho, en la anterior elección presidencial fue uno de los pilares del triunfo de Alberto Fernández, tanto en las primarias como en la primera vuelta. Hasta el derrotado Mauricio Macri intentó conquistar al movimiento feminista vía Silvia Lospennato y Daniel Lipovetzky. Pero en Unión por la Patria (UP) ya tomaron nota.

“Yo creo que falta incluso agenda feminista. Si es piantavotos, me disculpan, me chupa un huevo”, dijo Ofelia Fernández con toda la vehemencia que la caracteriza el 5 de septiembre, en la Universidad Nacional de La Plata, al cuestionar a los militantes que relacionaron la derrota en agosto con la ola verde y violeta. Le sacó una sonrisa a Juan Grabois y un gesto de complicidad con la cabeza al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “¿Si lo que hubo fue ampliación de derechos y lo que faltó, tal vez, fue lo demás, ¿por qué la culpa la tienen las feministas? ¿Por qué el problema fue lo que hubo y no lo que faltó?”. La pregunta quedó en el aire.

Las encuestas previas a las PASO ya lo insinuaban, pero después del triunfo de Milei en las primarias los números hablaron con total desparpajo: la mayoría de las mujeres desaprueba al libertario.

En el búnker de UP en la calle Bartolomé Mitre se puso recientemente sobre la mesa este tema. "Sabemos lo que genera Milei en las mujeres. Tenemos encuestas que nos marcan que lo ven como alguien violento. Hay una mayoría que le tiene miedo. Y sabemos que nos tenemos que hacer fuerte ahí. Son votantes nuestras o cercanas a nuestras ideas y hace cuatro años nos votaron", contó a El Destape un integrante de la mesa chica de la campaña del oficialismo.

Hoy el tema no formará parte ni siquiera del debate electoral del próximo fin de semana, en línea con el silencio que desde las calles empezó a sentirse después de la sanción del aborto legal y que desafía a los movimientos feministas que buscan reorganizarse. Este 28, Dia de Acción Global por el Aborto Legal, volverán a marchar “por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas. Contra las derechas, el ajuste y el FMI”.

El voto de las mujeres puede llegar a ser definitorio. Uno de los estudios que más impactó en Unión por la Patria y giró por todos los WhatsApp de los dirigentes oficialistas fue una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA de comienzos de septiembre. Allí se desprende que apenas el 22,6 % de las mujeres votarían al candidato libertario (contra un 43,3% de hombres). La mayoría vota a Massa, con el 34,5%. En segundo lugar está Patricia Bullrich, con 26,5%.

En la encuesta de Psicología de la UBA se desagregan las causas del sufragio a Milei entre quienes los votaron. Hay una larga lista de motivos, varias con tónica económica. Recién en el final, en el anteúltimo lugar -y con apenas el 9%- aparece que lo apoyaron en las PASO "porque va a terminar con la ideología de género". Una agenda contra las mujeres y disidencias que apenas respalda una parte muy chica de su electorado.

Otras encuestas publicadas en los últimos días discriminan los datos por género y muestran el siguiente escenario: Milei tiene un voto consolidado en los hombres y conserva un bajo porcentaje de adhesión entre el género femenino. Una tendencia irreversible a menos de un mes de las elecciones. En UP pretenden exprimir esa debilidad del libertario y fortalecerse en este último mes de cara al 22 de octubre, pensando en un posible balotaje. Y desde el centro de campaña adelantaron que será uno de los ejes clave del ministro de Economía en los debates presidenciales del 1º y el 8 de octubre ante sus rivales.

“Muchas encuestas muestran que son las mujeres las que menos fueron a votar y las que más aportaron también a UP en comparativa al voto masculino a La Libertad Avanza. Parece como que el voto feminista no fue a la urna, no se expresó como en 2019. Se están haciendo esos diagnósticos”, destacó Leyla Bechara, politóloga streamer feminista y peronista.

Bechara explicó que el desafío es mayor si se considera que hubo “un distanciamiento entre la agenda de la dirigencia y la agenda popular” durante esta campaña. “No es que Unión por la Patria no está pudiendo incluir la agenda, sino que la agenda queda un poco desactualizada en torno al momento concreto que estamos viviendo”, subrayó.

Para ella es necesario “volver a unir eso", hacer "un puente", y allí el feminismo tiene un rol más que importante, “principalmente por ser la agenda que más logró conquistar durante estos años”. “UP es la única fuerza política que responde a las demandas feministas. Ahí hay un contrato, no solo electoral, sino político. Hay una alianza entre el peronismo y el movimiento feminista que debería reivindicarse en esta campaña y también en los próximos años”, enfatizó.

La autocrítica también empieza a resonar en los despachos oficialistas más alineados a la ola verde. María Bielli, legisladora porteña y candidata a legisladora por Unión por la Ciudad (la UP porteña), aseguró que “es claro que la agenda no está centrada en eso” actualmente. “En 2019 casi nadie pudo escapar al tema y a todxs lxs candidatos se le preguntaba qué pensaban de esa agenda. Hoy eso cambió, a medias. Creo que se hicieron muchos avances a partir de reivindicaciones puntuales pero que aún falta mucho. Muchísimo. Y creo que el movimiento feminista, como todos los movimientos quizás, está pasando por un momento (no quiero decir de retroceso) de reconfiguración en base a la coyuntura”, amplió.

La agenda no desapareció por completo

Nahuel Sosa, sociólogo, abogado y docente UBA, director de Argentina Futura e integrante de Jefatura de Gabinete de la Nación, prefiere hablar de falta de “vehemencia” y no de "ausencia". En su opinión, “la agenda de géneros está presente” en el reclamo por visibilizar la economía del cuidado de UP aunque “no con la misma contundencia” que en otros tiempos. “A diferencia de las otras fuerzas políticas, que prácticamente la ha anulado, o de LLA, que la toma para definir a sus adversarios”, ponderó.

Él habla de “una de las grandes deudas de la campaña” pero se lo atribuye más bien a la “fragmentación”. “La campaña después de las PASO está como microsegmentada con acciones puntuales y propuestas concretas según cada grupo social”, opinó.

El 31 de julio, antes de las PASO, Massa había convocado desde Merlo a las mujeres "a defender el modelo de desarrollo con inclusión". Durante ese encuentro de mujeres y diversidades de Unión por la Patria, llamó a las militantes de UP a buscar “casa por casa y barrio" a los militantes porque "están en riesgo conquistas como la moratoria previsional". "No hay motor más fuerte que la fuerza de nuestras mujeres militantes", cerró efusivo.

Las convocó además a que "podamos lograr un principio que establece la Constitución pero que cuando se trata de mujeres, no respeta el mundo del trabajo, igual remuneracion a igual trabajo" y también afirmó: "seis horas y media las mujeres argentinas las dedican a las tareas de cuidado".

Uno de los pocos dirigentes que le dio cabida a la agenda de las mujeres y diversidades en las últimas semanas fue Agustín Rossi, jefe de gabinete de la Nación y compañero de fórmula de Massa. Puso el tema sobre la mesa en el debate de vices en TN. Mencionó los derechos de las mujeres en los tres puntos de presentación del debate. Cuando habló de Estado y conflictividad social dijo que le "quería hablar a las mujeres".

Esta semana, Rossi celebró el aniversario del voto femenino en Argentina: "Hace 76 años que las mujeres pueden votar en nuestro país gracias a su lucha inclaudicable. Vayamos por los derechos que faltan. Sigamos trabajando para terminar con la violencia y para reconocer el trabajo de cuidados que hacen todos los días en los hogares, sosteniendo la vida", tuiteó. Desde su entorno explicaron: "Es la agenda histórica de Agustín, no es algo forzado".

El 31 de agosto, Rossi habló ante dirigentes y militantes desde la sede nacional del PJ. Y allí reclamó por una remuneración para las mujeres que realizan tareas de cuidado. Parte de una agenda impensada para una campaña electoral donde la oposición por un lado manifiesta el odio a las mujeres y por el otro se pide recorte de derechos.

En ese sentido, Bielli remarcó la necesidad de “hacer énfasis en consignas y problemas que conecten con la vida cotidiana de las personas”. Enumeró la cuota alimentaria, el reconocimiento a los cuidados, la feminización de la pobreza. Y también otras cuestiones estructurales, como la reforma judicial feminista, seguir luchando contra las violencias, en especial la violencia política.