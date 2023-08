Elecciones 2023: fragmentadas, las izquierdas cierran sus campañas con el objetivo de llegar a octubre

Los distintos espacios de izquierda organizaron actos de cierre y caminatas de cara a las PASO, instancia en la que necesitarán conseguir el 1,5% de los votos para entrar en las elecciones generales.

Las PASO presidenciales serán la primera instancia oficial de las elecciones 2023 y los distintos espacios de izquierda, fragmentada en varias alianzas, preparan sus respectivos cierres de campaña. Mientras en el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) habrá una interna, los candidatos del Nuevo MAS y de Política Obrera irán por fuera. Libres del Sur, con Jesús Escobar a la cabeza de la fórmula, también buscará superar los 500.000 votos, mientras que Proyecto Joven, espacio del que forma parte Mempo Giardinelli, tendrá una interna con tres precandidatos.

En el FIT-U, habrá dos fórmulas presidenciales que buscarán quedarse con un solo lugar disponible en octubre: Myriam Bregman y Nicolás del Caño representarán a la alianza del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista (IS), mientras Gabriel Solano y Vilma Ripoll irán por el sector del Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Bregman y Del Caño ya comenzaron sus cierres, que tuvieron como primera instancia una recorrida por Laferrere y San Justo, localidades del partido de La Matanza, zona en la que el FIT-U hizo una gran elección legislativa en 2021 y consiguió bancas en el Concejo Deliberante. El miércoles, los integrantes de la lista participarán de un acto en la Universidad Nacional de La Plata y a las 18 horas del jueves realizarán una caminata desde Callao y Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, de la que participarán también el precandidato a Jefe de Gobierno, Jorge Adaro, y la precandidata a legisladora de CABA Andrea D'Atri.

En La Matanza, Bregman llamó a los presentes a votar a la izquierda para "fortalecer una alternativa política para seguir peleando contra todo esto". "Hay que pelearla, no es momento de bajar la cabeza ni de resignarse. No nos pueden decir más que tenemos que esperar y que primero está el FMI y los acreedores internacionales cuando los pibes y las pibas pasan hambre en nuestro país. No hay que dejarse engañar por falsos salvadores que aparecen para las elecciones con recetas viejas. Votar a la izquierda es un mensaje de quienes dicen basta", señaló la actual diputada nacional.

El binomio Solano-Ripoll tendrá un cierre de campaña movido, con un acto en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Cabildo, el miércoles a las 17 y otro en La Plata el jueves. En CABA, a Solano lo acompañarán su precandidata a vice, Ripoll y la precandidata a jefa de Gobierno, Vanina Biasi, mientras que en La Plata, además del precandidato a presidente estarán el precandidato a diputado nacional Néstor Pitrola y la actual diputada y precandidata a senadora, Romina Del Plá.

A días de las PASO, Solano se mostró optimista de cara a la interna. "En las últimas semanas hemos recibido un impulso. En Santa Fe nuestra lista ganó las PASO en el Frente de Izquierda de una manera bastante amplia en la elección provincial sobre la lista que se referencia en Myriam Bregman. Nuestra lista obtuvo el 65% de los votos en Santa Fe. También en Chubut los compañeros de nuestra lista acaban de hacer una buena elección y por primera vez la izquierda va a estar en la legislatura provincial de Chubut con un compañero del Partido Obrero", dijo a El Destape.

Manuela Castañeira, precandidata presidencial por el Nuevo MAS, cerrará su campaña el próximo jueves 10 con una caminata que comenzará a las 17 en Callao y Corrientes y terminará en la 9 de Julio. La precandidata no participa de la interna del FIT-U porque, según expresó Castañeira en el acto de presentación de la fórmula del pasado 14 de junio, los dirigentes de esa coalición "se han negado a construir la unidad".

Tras sacar el 0,7% de los votos en las elecciones presidenciales de 2019, Castañeira buscará superar el corte de 1,5%, equivalente a 500.000 votos aproximadamente, en las próximas PASO. "(Luis) Zamora no se presenta este año, desconozco los motivos, no hablé con él. Nosotros habremos tenido nuestras discusiones por el tema de la fragmentación de la izquierda, de la que Luis fue parte y lo invitamos a muchas instancias. De cualquier manera, a Luis lo respetamos mucho porque se mantuvo independiente, nunca se dejó guiar por espejitos de colores y me parece muy respetable su militancia. Esperamos que Luis haga un llamado al voto y, si no, las personas que lo votaban sigan votando a la izquierda y nos acompañen a esta revolución de la izquierda que queremos hacer", pidió en El Destape Radio el pasado 2 de agosto.

Marcelo Ramal y Patricia Urones será la fórmula presidencial de Política Obrera, mientras que el referente de la izquierda nacional Jorge Altamira buscará ingresar a la Cámara de Diputados. La actividad final de Política Obrera constará de una caminata, encabezada por Altamira y Ramal, el próximo jueves de 16 a 19 en la avenida Corrientes.

Unos días antes del cierre, Altamira participó de una recorrida por el barrio porteño de Villa Crespo, donde señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "forzó al Gobierno a aplicar el ajuste en medio del proceso electoral sin comprometerse a poner un dólar". "Estas elecciones forman parte de un operativo político reaccionario de conjunto, como se observa en la agenda que los candidatos de la clase capitalista exponen. Sin embargo, ninguno de ellos reúne condiciones para gobernar. Esto se pondrá de manifiesto todavía más agudamente después de la elección", profundizó.

Jesús Escobar cerrará su campaña el jueves 10 de agosto en el gimnasio del Parque Central de Neuquén, lugar del que el precandidato presidencial de Libres del Sur es oriundo. "La campaña fue hermosa, maravillosa. No tengo palabras para agradecer el cariño, el amor que me ha brindado el pueblo de este país a lo largo y ancho de la Argentina. Porque fui el primero que arrancó, hace ya casi un año que estoy caminando al país. Visité más de 120 ciudades, 23 provincias. Mi corazón para mi pueblo", valoró en diálogo con este medio.

Escobar buscará dar el batacazo en agosto con un discurso con fuertes propuestas económicas, como la suspensión del pago del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), alegando que "(Mauricio) Macri y (Christine) Lagarde tendrían que estar presos", y el congelamiento de precios por un año con el objetivo de frenar la inflación. "No se puede controlar la inflación si no se controlan los grandes monopolios formadores de los precios. En el caso de los alimentos son 10, 12 grandes monopolios; en el caso de la energía, son cinco. Me voy a sentar con esos monopolios y les voy a decir 'señores, no se aumentan más los precios y, si alguien aumenta, va preso'. Y si tengo que enviar a la Gendarmería a llenar las góndolas de los mercaditos del país, mando a la Gendarmería porque voy a aplicar también la ley de abastecimiento ¿Qué quiero decir? Voy a utilizar todos los instrumentos que tenga a mi alcance, que tenga el Estado, para defender el bolsillo de la gente", explicó a El Destape.

En el espacio Proyecto Joven habrá una PASO con tres precandidatos: uno será Mempo Giardinelli, representante de la lista "Paz, Democracia y Soberanía"; otro Martín Ayerbe, de "Patria Unida", y la tercera será Reina Xiomara Ibáñez, primera precandidata trans a presidenta y representante de "Todex". La campaña de Giardinelli tendrá dos cierres: el primero en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), organizado por la militancia para el martes 8 de agosto, mientras que para los porteños y bonaerenses el evento tendrá lugar en la Central de Trabajadores Autónoma (CTA). Su objetivo para las PASO, según detalló a este medio, es "superar la etapa y, en lo posible, si el pueblo quiere y el fraude no lo impide, seguir creciendo y alcanzar la Presidencia de la República". "Yo sí voy a dar mi vida por la Patria", agregó.

Ayerbe, por otra parte, culminó su campaña el pasado domingo 6 de agosto con un acto en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), ubicado en San José 225, en CABA. En las semanas previas a las PASO, Ayerbe cuestionó la deuda con el FMI, a la que calificó de "ilegal, ilegítima y fraudulenta", pero puso el foco en el "régimen de importaciones". "Castiga más que el propio FMI, ya que los pagos por 5000 millones de dólares de intereses son equivalentes a los 5000 millones de dólares de importación de artículos del hogar de fácil fabricación nacional", indicó y agregó: "Castiga al pueblo argentino quitándole las fuerzas de trabajo y exigiendo el pago en dólares de aquello que puede fabricar por sí mismo".

Ibañez nació en Rosario, es trabajadora sexual y en 2021 fue candidata a diputada nacional por Santa Fe; en 2017, había intentado entrar al Concejo Deliberante de su ciudad. "Esta candidatura es histórica. Más aún cuando la derecha crece, suma gente y va en contra de los derechos de las personas travestis y trans. Cuando me lo propusieron me pareció importante aceptar para representar a la comunidad y al pueblo trabajador ante los avances de los sectores conservadores", contó en diálogo con Letra P, a la vez que pidió, en una clara línea de su campaña: "Las trabajadoras sexuales debemos ser reconocidas por el Ministerio de Trabajo, tener obra social, jubilación y monotributo como cualquier trabajador".