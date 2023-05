La reacción del Frente de Todos: apoyo a Cristina y críticas a la Corte Suprema

Dirigentes del Frente de Todos (FdT) apoyaron a Cristina Kirchner después que ratificara este martes que no va a ser candidata a presidenta en las elecciones 2023. Además, apuntaron contra el Poder Judicial, que el pasado 6 de diciembre había condenado a la Vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

A raíz de la confirmación de CFK, se reavivó el debate en la coalición sobre si el candidato presidencial debe ser elegido mediante unas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) o si debe seleccionarse a alguien mediante el consenso dentro del Frente y evitar la confrontación el próximo 13 de agosto. Desde hace semanas que este es uno de los principales temas de disputa en el Frente de Todos.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expresó en C5N que el fallo de la Justicia sobre la Presidenta fue "proscriptivo" y que los candidatos del FdT no tienen que aspirar solamente a ganar las elecciones, sino que "el desafío es desarmar un extrapoder, un poder paralelo, que está integrado por ese sector del Poder Judicial que llamamos 'Partido Judicial', en donde están los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los grupos mediáticos concentrados, encabezados por el Grupo Clarín".

Además, Rossi reiteró su visión de que debe haber una PASO en el Frente de Todos para definir el candidato para las elecciones y se subió al ring de una eventual primaria. "Yo venía diciendo que si el Presidente tomaba la decisión de no ser candidato a la reelección yo iba a evaluar esa posibilidad, cuando me preguntaron si competiría contra Cristina dije que obviamente no, y dije que me había puesto como fecha límite este martes, que era la fecha del congreso partidario. Hoy mi decisión está mucho más cerca del sí, de ser candidato, y seguramente en los próximos días estaré anunciándolo formalmente", adelantó el jefe de Gabinete.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, valoró el mensaje de Cristina como "una decisión muy pensada pero, sobre todo, inteligente". Si bien no sacó de la mesa la posibilidad de que haya una PASO, dijo que no hay que descartar el consenso y declaró en C5N: "Es muy probable que los gobernadores estemos estemos todos juntos atrás de una candidata o un candidato".

El referente del Frente Patria Grande y precandidato presidencial, Juan Grabois, publicó un tuit una hora después de la carta difundida por CFK. "Se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Hay una larga pelea por delante y no vamos a perder porque no vamos a abandonar. A Cristina todo nuestro respeto y gratitud. Siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el Pueblo y por Argentina", reflexionó.

El diputado y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue tajante con la Corte Suprema tras el anuncio de Cristina Kirchner. "Cristina está haciendo valer su derecho, está ratificando que corre todo el peligro de ser impugnada, proscripta, por un aparato judicial que lamentablemente juega para la oposición, que no la quiere ver con ningún gestito de poder que pueda tener, porque saben que ella trabaja para la celeste y blanca y para defender los intereses del pueblo argentino". Sin embargo, en diálogo con C5N contó que sigue ilusionado con que la Vicepresidenta se presente: "La esperanza es lo último que se pierde, y creo que no es solo mía, es una cuestión colectiva".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se sumó a Grabois y también un público un mensaje en su cuenta de Twitter. "La carta de Cristina Kirchner es un llamado a la reflexión colectiva, nos debe interpelar a todos y a cada uno de los que nos sentimos parte del campo popular y del sistema democrático", reclamó.

El dirigente de la Confederación General del Trabajo Mario Manrique expresó que la decisión de CFK "lleva al peronismo a hacer una profunda autocrítica". "Si Cristina sufrió lo que sufrió también fue por la falta de rebeldía de nuestra dirigencia, en la cual me incluyo, porque soy dirigente sindical y soy parte de una CGT que vio pasar muchos acontecimientos impávidamente", dijo en El Destape Sin Fin.