La picante provocación de Macri: "Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio"

El expresidente lanzó una chicana contra el peronismo y aseguró que el Gobierno ahora "defiende a los que no trabajan".

Desde hace un largo tiempo, Mauricio Macri se ha mostrado sin filtros sobre su verdadero pensamiento y, cada vez que puede, lanza frases grandilocuentes que buscan polarizar aun más a la sociedad. En esta oportunidad, el exmandatario directamente soltó una chicana y una provocación al peronismo: "Si Perón viviera, se afiliaría a Juntos por el Cambio".

Una vez más, Mauricio Macri provocó de cara a las Elecciones de 2023 y sostuvo que, actualmente, el Gobierno "defiende a los que no trabajan" y, en ese sentido, apuntó que el expresidente Juan Domingo Perón se "afiliaría a Juntos por el Cambio". Vale recordar que no es la primera vez que el ex mandatario tiene referencias hacia ese sector. Incluso, en la misma entrevista a TN, Macri añadió que existe un "peronismo republicano" a los que él ve cerca.

Con respecto a las elecciones presidenciales del año que viene, el jefe del PRO no quiso responder sobre si se presentará como candidato: "No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado”. Si bien no explico si será candidato o qué lugar ocupará dentro de la coalición, Mauricio Macri si aseguró que está confiado con una victoria de su espacio político y que allí espera hacer una "transformación" más rápida. Incluso, agregó una ironía al sostener que ya están "comprando cascos especiales porque ya nos anunciaron que van a venir con más piedras. Si vienen con las piedras, vamos a imponernos”.

Por otro lado, también apuntó una frase sobre cómo fue su presidencia y aseguró: "Asumí en el tercer subsuelo, llegué al sexto o séptimo piso, pero las expectativas eran altas y fue insuficiente, no pude ganar la reelección. Este Gobierno volvió y se fue del séptimo piso al séptimo subsuelo”. Después, en medio de frases y comentarios de diferente índole, el exmandatario indicó: "Trato de recordarles (al peronismo), a ver si les hago recuperar la memoria. Han perdido el sentido de la vida. Están todo el tiempo ordeñar la vaca del otro, cómprense una vaca y ordeñen ustedes"

De esta forma, las declaraciones de Mauricio Macri vuelven a aparecer cuando distintos nombres de Juntos por el Cambio quieren mostrar espalda política para diferentes cargos en el país. Sin dar nombres, la interna dentro del espacio aparece abierta y complicada para la formación de un candidato para el 2023. Por otro lado añadió: "Estamos trabajando con más profundidad que antes en la coalición para volver al Gobierno”.