Elecciones 2023: la historia de amor y odio entre Macri, Bullrich y Milei

Patricia amenazó con denunciar al libertario casi al mismo tiempo en que Mauricio pidió que se alíen en el Congreso durante un eventual gobierno de LLA. Los enojos internos, el momento en que estalló la bomba y el llamado aclaratorio.

Todavía sin recuperarse de su gripe y con corticoides para poder pararse frente a los empresarios que asistieron a la cena de recaudación, la candidata presidencial en las elecciones 2023 Patricia Bullrich estaba en el Movistar Arena cuando se enteró de la frase de Mauricio Macri que revolucionó a todo Juntos por el Cambio. El ex presidente, desde Harvard, dijo que la alianza que debería acompañar los proyectos de Javier Milei en caso de que éste gane las elecciones, prácticamente dando por perdida la chance de llevar a un dirigente propio al sillón de Rivadavia.

La noche estaba tranquila. Patricia le dijo a los empresarios que está lista para gobernar, contó sus propuestas y pegó a diestra y siniestra. Apuntó contra Sergio Massa pero también contra el libertario, no solamente cabeza de un proyecto sin equipo sino también figura ausente durante la larga lucha contra el kirchnerismo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además de ella, subieron al escenario y hablaron Luis Petri, su candidato a vice, y Carlos Melconian, la figura más destacada dentro del armado en los últimos tiempos. Fue una buena noche, con un buen nivel de recaudación. Al día siguiente, la agenda siguió y a media mañana se fue a practicar para el segundo debate presidencial, donde se espera que sea “más Patricia”.

Pero en el medio pasó algo. Desde Estados Unidos, ante la consulta de un estudiante sobre la actitud de JxC frente a un gobierno libertario, Macri respondió: “Creé un partido, creé una coalición, soy parte de eso, me siento responsable de eso. Siento que vamos a ganar la elección pero en caso de que eso no pase y él (Milei) gane la elección espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina pueda dejar este sistema en el que estamos atrapados”.

De esa respuesta, se hizo un recorte que prácticamente sentenció el fin de la alianza, sin chances de triunfo. La frase llegó a la mesa chica de Patricia durante la cena y empezaron los llamados en medio del evento. Fernando de Andreis y el propio Macri fueron los destinatarios de los telefoneos para intentar encontrar una explicación que, evidentemente, no generó satisfacción inmediatamente. De todos modos, se consiguieron algunos cambios en copetes de medios de comunicación afines. No alcanzó.

Es que los dichos no podrían haber llegado en peor momento. Si bien empezaron a ver que Milei dejó de crecer en las encuestas y que Patricia empezó a levantar en algunas tierras propias, como la CABA, la candidata de JxC no está en su mejor momento y corre desde atrás. Pero, encima, en las últimas horas profundizó su guerra contra el libertario que la acusó de matar niños en los '70, lo que derivó en dos presentaciones judiciales contra el líder de La Libertad Avanza por calumniar, injuriar y fomentar la exclusión y el odio por razones políticas. Poco después de ese escándalo, Mauricio salió con esta propuesta inaceptable en plena campaña.

De Andreis, mano derecha y vocero político de Mauricio, fue el encargado de salir a aclarar el panorama en redes sociales, varias horas más tarde, alegando un recorte malintencionado de los dichos y recomendó escuchar toda la exposición. “Lo que dijo no es grave”, analizó una fuente del PRO que no se tomó en forma simpática la respuesta de Patricia, que salió a cruzarlo con una estruendosa aparición. Cuando quiere hablar, “no la frena nadie”. No fue un error, no fue una improvisación, lo quiso hacer.

Con la aparición de De Andreis y la publicación de otro fragmento en video, Mauricio canceló el tema. Él nunca pensó responder la réplica en forma personal. Básicamente porque entendió que no dijo lo que acusaron que dijo y porque la apresurada fue Patricia, que tendría que haber esperado a que se le pase el enojo o haber escuchado la respuesta completa. Desde un sector del partido amarillo, sin embargo, no se creyó en un Macri víctima sino en uno consciente del ruido que generaría, conocedor de los temas a evitar, pero que decidió no evitar.

Mauricio siente que Patricia lo destrata y no lo defiende lo suficiente. En el debate presidencial, cuando Myriam Bregman tildó de represor a Gerardo Morales, Bullrich defendió al radical pero no dijo nada cuando Sergio Massa culpó a Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para la candidata, por el contrario, desde las PASO el ex presidente no paró de jugar para Milei.

“La relación está mal”, dijo un dirigente macrista mientras que otro los graficó como los Pimpinela, símbolo de ese vínculo que pendula entre el amor y el odio. Muy parecido a los lazos que tuvieron Mauricio y Elisa Carrió. Terminó en divorcio. Anticipo de lo que podría pasar.

Los comentarios más duros salieron, justamente, de la Coalición Cívica, espacio que hace tiempo advirtió sobre la alianza entre Macri y Milei. De momento, ese acuerdo sería parlamentario. Fue el pedido de Mauricio pero también la lógica por la cercanía de proyectos.

JxC, sin conducción clara

Pero esa premisa podría quedar obsoleta después de las elecciones. Desde el 2019, Juntos por el Cambio experimentó un problema que intentó mostrar como virtud, la falta de una conducción clara. El verticalismo se terminó con la huida de Marcos Peña y la derrota de Mauricio, se conformó una mesa redonda y todo se hizo más difícil.

Si Patricia ganara las elecciones, ella ocuparía la silla vacía, la de la cabecera. De perderlas, triunfe quien triunfe, Juntos por el Cambio irá a la fragmentación total donde algunos se acercarán a los libertarios y otros al proyecto que sugiera el peronismo. Surgirán, a fin de cuenta, muchos liderazgos nuevos.

En medio del escándalo desatado, en el que incluso José Luis Espert le sugirió a Mauricio afiliarse a La Libertad Avanza, Bullrich y Macri conversaron cerca del mediodía. El ex presidente, en busca de una explicación, le contó que insistió en varias oportunidades con que Juntos por el Cambio ganaría las elecciones y que hubo un problema de comunicación ante la repregunta de un estudiante.

Volvió sobre los pasos de De Andreis al recriminar los recortes mediáticos y le aseguró que durante toda la conferencia dejó en claro su apoyo “incondicional” a la candidata de su partido. Para Mauricio, Milei es un “candidato aislado” que no está en condiciones de “producir cambios” porque no tiene estructura. Como dijo Bullrich, con gobernadores, intendentes, diputados y senadores, JxC debería ser el que concentre el voto útil contra el kirchnerismo.