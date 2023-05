La cumbia del Pichichi: el spot viral de Daniel Scioli que es furor en TikTok

Daniel Scioli lanzó la cumbia de su candidatura y ya es furor en las redes sociales. El video que se hizo viral en TikTok.

Daniel Scioli es uno de los protagonistas que aspira a ser electo presidente en los próximos comicios. Ya lo comunicó en más de una oportunidad y también expresó que no irá "por fuera" del Frente de Todos, postulándose a una eventual PASO dentro del espacio oficialista. Y en las últimas horas, uno de sus spots se hizo viral en TikTok, más precisamente con la canción La cumbia del Pichichi.

Generando una gran interacción con sus seguidores, Daniel Scioli compartió un video viral en donde se puede escuchar una de las estrofas de la canción que anuncia su candidatura. "Dale Pichichi, te pide toda la hinchada, como en un grito de gol. Queremos un futuro mejor", es el fragmento que logra oírse.

La canción de Daniel Scioli llegó atada a un fragmento de Un finde, uno de los hits actuales de la República Argentina, interpretado por Ke Personajes. Mostrando un hombre con auriculares, y bajo la consigna "Lo que piensan que escucho/Lo que realmente escucho", este video logró un gran alcance en la famosa red social.

Scioli confirmó lo que muchos imaginaban sobre su candidatura

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excandidato a la presidencia Daniel Scioli sostuvo que se mantendrá dentro de las filas del oficialismo para disputar la carrera presidencial de este año. "Algunos especulaban con que podía ir por afuera, de ninguna manera va a suceder eso", enfatizó, tras el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo el pasado 25.

El embajador en Brasil y precandidato presidencial Daniel Scioli negó la posibilidad de "ir por afuera" del Frente de Todos en la contienda electoral. "Quiero aclarar una cosa porque cuando dije que iba a las PASO sí o sí algunos especulaban con que podía ir por afuera. De ninguna manera. Mi pertenencia y mi compromiso con el peronismo es siempre el mismo. Nunca saqué los pies del plato y no los voy a sacar jamás", subrayó Scioli en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultado sobre ​la posibilidad de que el candidato presidencial del oficialismo sea designado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "Ella creó las PASO en su momento. A veces se pone en boca de ella cosas que no la he escuchado (decir) a ella. Ni hablar de no PASO ni de candidato único". En esa línea, insistió en la necesidad de que el candidato del oficialismo pueda "salir fortalecido" luego de imponerse en la elección interna y consideró que, tras esa instancia electoral, "la unidad se va a fortalecer".