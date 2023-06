La crisis de JxC también se trasladó a Santa Cruz: interna del PRO y la UCR por una posible incorporación

Al igual que en el orden nacional, la alianza opositora también arrastra problemas internos en su representación en la provincia patagónica. Un nueva interna local por la posible incorporación de Claudio Vidal, diputado nacional y secretario General del Sindicato de Petroleros y Gas Privado.

Mientras Juntos por el Cambio padece un estado de crisis a nivel nacional, con los cruces entre los precandidatos presidenciales del PRO Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; las representaciones provinciales de la alianza opositora también viven momentos de cruces internos. Cambia Santa Cruz - nombre de Juntos por el Cambio en la provincia patagónica- vive momentos de tensión interna con la posibilidad de que Claudio Vidal, diputado nacional y secretario General del Sindicato de Petroleros y Gas Privado santacruceño, se incorpore a la alianza opositora.

Mientras que en el caso nacional la Unión Cívica Radical (UCR) apoya la incorporación de un dirigente, en Santa Cruz el partido centenario está al frente del rechazo de la incorporación del gremialista. Los boinas blancas tienen como precandidata a gobernadora a la diputada nacional Roxana Reyes, que le bajó el pulgar al ingreso de Vidal

"Vidal representa la patota, el engaño, el miedo, los negocios con los amigos, la justicia sometida” afirmó Reyes en una entrevista para el portal Ahora Calafate, a la vez que ratificó su precandidatura a gobernadora.

Los congresales del radicalismo de Santa Cruz autorizaron el ingreso de nuevas fuerzas, hecho que habilitaría la incorporación de Vidal. Según trascendió, la condición que pusieron para que el petrolero ingrese a la alianza es que haya un solo candidato a gobernador.

A su turno, la legisladora radical protestó porque la decisión de habilitar el ingreso de otras fuerzas se realizó, según sostuvo, sin que haya un pedido formal. “No hay ofrecimiento formal, si me preguntas, en la mesa de Cambia Santa Cruz, que haya venido Vidal o que haya traído por escrito o de cualquier forma una propuesta formal de acuerdo. En lo personal a mi no me hizo ninguna propuesta formal y a la mesa tampoco, afirmó Reyes.

Y siguió: “Esta convención después de varias discusiones y un debate donde se plantearon diferentes posiciones resolvió que se podía ampliar el frente electoral con el SER (Somos Energía para Renovar, espacio que lidera Vidal) siempre, si y solo si como condición exclusiva y excluyente de todo tipo de que hubiera un solo candidato desde Cambia SC, de toda la alianza tiene que haber un solo candidato a gobernador, o sea una sola lista en definitiva”.

Según trascendió, los candidatos de la alianza opositora no están dispuestos a bajar sus candidaturas para beneficiar al petrolero que al tener un gran caudal de votos en la zona norte, podría terminar sumando todos los votos de los lemas.

De esta manera, Reyes alertó sobre ese escenario al señalar que “si voy con Vidal, yo le voy a estar mintiendo mucho a la gente, voy a ser la más mentirosa, porque mis votos podrían ir a él”.