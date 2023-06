La Corte Suprema resolvió que Uñac no puede ser candidato a gobernador en San Juan

Así votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti. Ahora se debe elegir un nuevo candidato del oficialismo en esa provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Ahora se debe elegir un nuevo candidato del oficialismo en ese lugar.

Así votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti. El magistrado no lo hizo porque no había intervenido en la cautelar que suspendió las elecciones.

Ayer, Uñac, le pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que "se expida rápidamente" sobre la constitucionalidad de su candidatura para que se puedan realizar las elecciones en su provincia y él pueda competir por la reelección. De todos modos, anticipó que acatará "lo que la Justicia disponga".

En un hilo de Twitter titulado "Por el bien de las instituciones y los sanjuaninos", el mandatario provincial cuestionó que "la misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan a 48 horas del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo".

El posteo de Uñac se produjo a 24 horas de que el procurador General interino, Eduardo Casal, consideró que no corresponde que el mandatario provincial se postule a un nuevo mandato porque eso violaría los límites que impone la Constitución de San Juan.

"La misma Procuración General de la Nación que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema para definir mi candidatura, ahora sorprendente e intempestivamente opina en contra de mi postulación, argumentando inconstitucionalidad", apuntó.

Hoy la Corte resolvió que la Constitución Nacional establece una pauta republicana que las impide aunque no haya una prohibición expresa en las constituciones provinciales, lo que podría aplicarse a muchos casos, incluyendo gobernadores e intendentes.

En el caso de San Juan hubo voto conjunto de Rosatti y Maqueda y concurrencia de Rosenkrantz. Significa que hubo mayoría en la parte dispositiva pero no en los fundamentos. Lorenzetti no votó porque no había intervenido en las medidas cautelares previas.

Ahora, se debe elegir un reemplazo para Uñac. Uno de los que suena es Rubén Uñac. Se trata del hermano del gobernador. Fue diputado nacional en dos períodos, entre 2005- 2007 y 2011- 2015. Y es actual senador nacional desde el 2017.

EN DESARROLLO...