Kicillof, sobre JxC en las elecciones 2023: "Lo que ofrecen es quitar derechos, ajuste y palos"

El gobernador cuestionó a Patricia Bullrich, de quien se viralizó un video en el que estaba junto a sus militantes mientras cantaban una violenta canción contra Cristina Kirchner.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la reelección en las elecciones 2023, Axel Kicillof, apuntó este miércoles contra Juntos por el Cambio (JxC), que en las PASO definirá a su candidato a presidente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Lo que ofrecen es quitar derechos y las políticas de ajuste y palos", dijo el dirigente de Unión por la Patria (UP).

Más temprano el miércoles, se viralizó un video en el que Bullrich, junto a sus militantes, cantaba una violenta canción en la que pedía "una Argentina en la que estemos todos menos Cristina (Kirchner). El 1 de septiembre de 2022, hace menos de un año, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue víctima de un intento de magnicidio en la puerta de su casa, hecho que Bullrich nunca repudió públicamente.

Tras la difusión de las imágenes de la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, Kicillof la cuestionó. "Me parece que esto no se puede, está horriblemente mal. Es incitar al odio, a la violencia", expresó en C5N, y agregó: "Me parece que eso no es democrático". Además, nanifestó que "hay que repudiarlo, hay que marcárselo y hay que confrontar con eso".

Además, el gobernador relacionó estos hechos con los medios hegemónicos, a los que vinculó con la campaña electoral opositora. "Esta es una elección en la que no podemos esperar que el sistema de medios de comunicación hegemónicos cambie en torno a esto cuando parte de ese discursos dle odio surge de ahí. A veces parece que hasta ordenaran algunas de las líneas de campaña", sostuvo.

"Tenemos que dejar muy en claro qué es lo que está en peligro, qué es lo que está en riesgo", señaló el gobernador respecto a las próximas elecciones, que tendrán las PASO el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre, y añadió: "Con cuatro años de gobierno anterior nos dejaron un yunque de una deuda impagable, al Fondo Monetario Internacional revoloteándonos, tratando de influir en la política pública de Argentina".

"Ahora hay una novedad: no solo que ya gobernaron y hace poquito, no hay que ir al 76 o a los 90, y tuvieron los resultados que tuvieron e hicieron la política que hicieron. Y no hay una autocrítica. Incluso si van más atrás, gobernaron en el 2001 también y lo reivindican. Yo creo que lo que ofrecen es quitar derechos y las políticas de ajuste y palos", alertó el ex ministro de Economía sobre JxC, y puntualizó: "Cuando uno lo dice, dicen 'campaña del miedo'. No, lo que da miedo es la campaña".