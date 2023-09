Junto a Massa, organizaciones sociales relanzan la campaña para recuperar votos en los barrios

Las organizaciones oficialistas admiten que sintieron el “sacudón” de Milei. A través de la metodología “barrio a barrio”, los movimientos populares intensificarán las asambleas para militar la candidatura del ministro. El efecto de las medidas para mejorar el ingreso. Grabois, ausente.

La agenda de Sergio Massa en estas elecciones 2023 no frena y la campaña pasa de La Rioja a Buenos Aires esta tarde. Tras su paso por la provincia norteña, el ministro-candidato encabezará un acto con las organizaciones sociales encolumnadas en Unión por la Patria. El desafío es recuperar votos en los barrios populares y visibilizar el impacto de las medidas para el sector anunciadas en los últimos días.

Massa aterrizará pasadas las 17 en la Base Aeroespacial de la Armada y se dirigirá al estadio Malvinas Argentinas en el barrio porteño de La Paternal, donde hablará desde las 18 ante 15 mil personas junto a los referentes sociales Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Daniel “Chucky” Menéndez (Barrios de Pie) y Ramiro “Vasco” Berdesegar (Corriente Clasista y Combativa).

Los dos primeros serán los oradores principales del acto y lo cerrará el ministro de Economía. Habrá un escenario con pasarela y Massa hablará desde el centro del estadio ante los movimientos sociales.

En su discurso, el tigrense repasará los medidas que se conocieron en los últimos días, como la de este miércoles, cuando anunció la devolución del IVA de los productos de la Canasta Básica de Alimentos con un tope de 18.800 pesos mensuales. Allí estaban beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, jubilados y pensionados. Ahora ingresaron trabajadores con salarios hasta 700 mil pesos, trabajadores de casas particulares y monotributistas.

A ella se suma el aumento y refuerzo otorgado en los últimos días para la Tarjeta Alimentar y el incremento y bono para beneficiarios del Potenciar Trabajo. Con ellas se busca paliar el efecto de la devaluación del 22% del peso en agosto que impuso el FMI.

En la que pondrá énfasis también es en el Monotributo Productivo, tan anhelado por las organizaciones, que promueve la inclusión fiscal y social de trabajadores informales.

Y si de políticas de inclusión para el sector se trata, la última actividad de Massa en tierras riojanas y bajo un sol intenso fue inaugurar un centro de primera infancia junto en el barrio Los Colorados junto a los ministros Santiago Maggiotti y Victoria Tolosa Paz. Tras sacarse la corbata que tenía cuando entregó las 520 viviendas junto al gobernador Ricardo Quintela, habló del “versito de la libertad y el Estado ausente”, en tanto que pidió a los presentes que en octubre piensen en el futuro de sus hijos al recalcar que las propuestas de Milei son arancelar la educación y promover la venta de armas. “Hablen con sus hijos, lo que está en juego es su futuro”, requirió al tiempo que advirtió: “Es mentira que el mercado lo resuelve todo”.

Uno de los referentes y organizadores le reconoció a El Destape que lo sucedido en agosto fue “un sacudón” en las estructuras sociales y que en la campaña de cara a las generales la encaran con otra actitud. Quieren discutir mano a mano en asambleas barriales los riesgos del proyecto del libertario y reconocen que en las familias se da ese debate.

“Hay más comprensión y más debate. Eso lleva a que haya un voto menos reactivo a que se vaya todo a la mierda”, apuntaron a El Destape. Asimismo, ponderan que las medidas “ayudan a marcar un horizonte” que no existía antes de las PASO porque el candidato era más ministro y estaba concentrado en la renegociación del acuerdo con el Fondo.

Desde los movimientos sociales contaron a este portal que nunca advirtieron el crecimiento de Javier Milei. "Pensábamos que estaba pinchado. A toda la política le dio una sorpresa", contó una fuente de las organizaciones a este portal.

Las agrupaciones barriales que responden a UP hace dos semanas arrancaron reuniones y asambleas en barrios con militancia y periferia. "La sensación que hay es de sorpresa y miedo", revelaron los movimientos sociales sobre las respuestas que obtuvieron desde esas zonas. "Tenemos que poner más conciencia en lo que será el proyecto de Milei", alentaron.

Grabois, ausente

Uno de los grandes ausentes de esta jornada en La Paternal será Juan Grabois, líder social y excandidato a presidente y rival de Massa en la interna de Unión por la Patria. Desde su entorno explicaron la decisión: "Nosotros diferenciamos la herramienta social gremial de la herramienta político partidaria. La organización de base de Juan en lo social, el MTE-UTEP, no participa de política partidaria".

Aclararon a El Destape desde el riñón de Grabois: "Juan no va a actos de esas características. Su rol es la reivindicación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Nuestra herramienta político-partidaria es el Frente Patria Grande. Pero no es un movimiento social, es un partido político". Y cerraron: "¿Conclusión? Juan no tiene nada que hacer en ese acto. Es nuestra posición histórica y la posición del sindicato que es la UTEP. No tiene que ver con la coyuntura".