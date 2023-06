Gustavo López: "La labor más importante es cambiarle el sentido a la Ciudad de Buenos Aires"

El vicepresidente de Enacom dio detalles de su proyecto para la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones 2023. En diálogo con El Destape, explicó los puntos más importantes y dio su visión de los 16 años de gestión macrista.

El vicepresidente de Enacom y presidente de FORJA, Gustavo López, está ideando un proyecto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para Unión por la Patria (UP) de cara a las elecciones 2023. En diálogo con El Destape, adelantó cuáles son los principales puntos de su proyecto y dio su visión respecto al estado de CABA en la actualidad. "Creo que durante mucho tiempo hemos equivocado el discurso, o algunos se conformaron con salir segundos y quedarse como opositores", dijo respecto a la situación de los dirigentes porteños de UP. "La labor más importante es cambiarle el sentido a la Ciudad y hacerla más amigable, más justa, más equitativa, más igualitaria, más ecológica y mucho más accesible para aquel que vive y trabaja acá y hoy no puede porque las condiciones económicas son excluyentes", propuso.

- ¿En qué consiste el proyecto?

- En soluciones a temas centrales, como el acceso a la vivienda, ya sea a la propiedad de la vivienda o a los alquileres. Por mi rol en el Enacom, estoy trabajando muy fuerte en el derecho a la conectividad en los barrios populares de la Ciudad. Estoy trabajando con proyectos de educación, y estoy trabajando con proyectos de cultura, que son las áreas que más he manejado.

- ¿Qué proponés para el acceso a la vivienda?

- La Ciudad tiene un presupuesto billonario. Con ese presupuesto se pueden construir 5.000 viviendas por año y vos podés tirar de esas 5.000 viviendas por año una parte a créditos vía Banco Ciudad, créditos subsidiados donde se actualice el costo, pero que se pague al costo. Eso es para los sectores medios, para que los más jóvenes puedan acceder a una vivienda. Y otra parte, como tienen las grandes ciudades del mundo, alquiler. Esto son viviendas municipales, en este caso viviendas de la Ciudad, que se dan en alquiler también a aquellos sectores que no pueden pagar un alquiler de mercado, y esto te ayuda a bajar el precio de los alquileres. A un ritmo de 5.000 viviendas por año, vos podés estar en un período de gobierno construyendo 20.000 viviendas para ese fin, que, por un lado, te abarata los costos para el acceso a la vivienda y, por el otro, te fija un valor más bajo de mercado para los alquileres. A esto le agregás, primero, planificación urbana. No puede ser que nosotros estemos destruyendo sin planificación los espacios públicos, los barrios de casas bajas. A nadie se le ocurriría en Roma tirar abajo un pedazo del Coliseo para hacer una ciclovía. Bueno, acá en Buenos Aires sucede. Han tirado partes patrimoniales de la Ciudad, como por ejemplo en Paseo Colón, para hacer el Metrobús o la bicisenda.

- ¿Cuáles son las medidas a tomar en materia de educación?

- La Ciudad de Buenos Aires, vuelvo a repetir, con un presupuesto billonario, ha reducido el presupuesto en educación en los últimos 10 años en un 33%, es decir, hoy tenemos del total del presupuesto de la Ciudad como se reparte, tanto en educación como en salud entre un 30% y un 33% menos. Eso es una barbaridad, porque expulsamos una parte importante de la educación al sector privado, en la medida que la gente lo pueda seguir pagando, no hemos abierto jardines de infantes, no hemos abierto escuela terciarias, sino que las estamos cerrando, no hemos abierto secundarios ¿Cómo es posible que Mataderos tenga un solo secundario? ¿Cómo es posible que todos los años nos falten miles de vacantes en jardines de infantes? Ahí vos tenés que llevar el presupuesto al 25%, lo mismo en salud, que lo tenés que llevar al 22%, que era en lo que estaba históricamente. Pero, además de subir el presupuesto, tenés que construir de manera urgente 15 jardines de infantes, porque te está faltando esa matrícula, y después hacer un censo comuna por comuna para ver qué es lo que te está faltando para que la gente acceda a la educación. Entonces es no solo una cuestión presupuestaria, que es fundamental porque le tiene que dar los recursos, sino además de infraestructura escolar y, dentro de la infraestructura escolar, vos necesitás modernizar.

- ¿Qué balance hacés de los 16 años de gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?

- Un balance pobre. ¿Por qué digo un balance pobre? A Macri le tocaron sus dos primeros mandatos, sobre todo el primero, en el mejor momento económico de la Argentina y, por ende, en el mejor momento económico de la Ciudad. Nosotros pasamos de un presupuesto de, por ejemplo, para medirlo en una moneda constante, de 2 millones de dólares a un presupuesto de 10 millones de dólares. Se le multiplicó por cuatro el poder adquisitivo del presupuesto a Macri en el mejor momento económico de la Argentina, porque él agarra ese 2007-2011. Lo único que hace él, por ejemplo en materia de infraestructura, en ocho años es terminar lo que venía planificado desde la época de (Fernando) De la Rúa y de (Enrique) Olivera, que eran los subtes. No se le ocurrió nada más allá de lo que estaba por inaugurarse, y en ocho años lo que fue inaugurando son las estaciones que en muchos casos estaban terminadas y en otros se iban a terminar. La pegó con el Metrobús, pero para una ciudad tan rica, si eso fue todo todo lo que hizo... Ahora, si en educación, en salud, en desarrollo social, vos fuiste bajando los presupuestos y lo único que te preocupó es tener una policía para competir con la Policía Federal pero que no baja el índice del delito, me parece que es muy poco lo que deja con todo lo que pudo haberse hecho.

- En caso de que gane un espacio distinto a Juntos por el Cambio, ¿qué herencia le va a quedar al próximo gobierno porteño?

- La herencia es, básicamente, lo no hecho. Pero es una ciudad con recursos suficientes como para hacer. Esta es la ventaja que tiene la Ciudad de Buenos Aires respecto de otras jurisdicciones. Tiene un presupuesto muy importante, ese presupuesto importante se debe, entre otras cosas, a que acá están radicadas las principales sedes de infinidad de empresas que prestan servicios en otros lugares de la Argentina, pero al tener las sedes sociales en la Ciudad de Buenos Aires tributan en Buenos Aires. Todo el sistema financiero lo tenés prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires. Esos ingresos brutos del sistema financiero y esos ingresos brutos del sistema empresarial que tributa en CABA aunque la fábrica esté en Jujuy, en Misiones o en el Sur hace que sea una ciudad que recauda mucho. Con el presupuesto que tenés, tenés la posibilidad de revertir una ciudad injusta, cada vez más inaccesible para los que menos tienen, imposible de conseguir un alquiler, y con esos recursos uno puede dar vuelta y darle recursos al sur, construir viviendas en los espacios libres que tengo en la Ciudad, no darle la espalda al río y hacer accesibles la vivienda y mejorar la educación y la salud con el presupuesto que tengo. ¿Cómo es posible que el presupuesto de publicidad sea el mismo que el de infraestructura escolar? Hay algo que está fallando. La labor más importante es cambiarle el sentido a la Ciudad y hacerla más amigable, más justa, más equitativa, más igualitaria, más ecológica y mucho más accesible para aquel que vive y trabaja acá y hoy no puede porque las condiciones económicas son excluyentes.