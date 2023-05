Estalla la interna de JxC: Waldo Wolff cruzó duro a Bullrich

El vocero político de la Ciudad de Buenos Aires salió a pegarle a la precandidata a presidenta del PRO, quien criticó a la gestión porteña por no reprimir en las marchas en el centro.

La interna de Juntos por el Cambio estalla. Ahora, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, que funciona como un vocero político de Horacio Rodríguez Larreta, cruzó duramente a la precandidata presidencial del PRO y su ex aliada, Patricia Bullrich.

El mensaje del funcionario porteño fue en respuesta a un tuit de la precandidata sobre el "caos en el centro porteño por Marcha Federal Piquetera". "Conmigo esto se acaba", escribió la ex ministra de Mauricio Macri. Wolff entonces mostró un video de ella de 2017 donde admitió en un programa de TV cuando era ministra de Seguridad de la Nación que "cuando las manifestaciones son enormes muchas cosas no se pueden hacer".

"Patricia. Cuando vos decías esto en 2017 yo estaba a tu lado, defendiendo tu gestión como ministra de Seguridad y dirigente del Pro. Hoy defendiendo orgulloso el emblema del Pro que es la gestión de nuestra CABA como Secretario de Asuntos Públicos diciendo la verdad, aunque duela", tuiteó Wolff.

Siguió el ministro porteño: "Para sacar una manifestación de 10.000 personas necesitamos (por protocolo) a toda la Policía de la Ciudad en la 9 de Julio, dejando desprotegidos los bancos, las calles, las plazas y las escuelas. Nosotros no lo hacemos, como responsablemente tampoco lo hiciste y sé que no lo harías vos. Los piquetes los vamos a terminar cortando con los intermediarios, y no tengo dudas de que coincidimos en eso". Y concluyó el ministro de Larreta: "Ganar no es todo. Hay que hablar con la verdad. Después hay que gobernar y cumplir lo comprometido". Bullrich no salió a responderle.

Pato elige

Patricia Bullrich ya tiene el nombre de su precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y por estas horas ultima los detalles para oficializarlo de cara a las elecciones 2023. La elección pasa por Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel. Cristian Ritondo "camina" junto a Bullrich después de que María Eugenia Vidal bajó su candidatura presidencial, pero el nombre que se conocerá entre esta noche y el viernes a la mañana saldrá de los primeros tres.

La búsqueda de Bullrich es que el candidato la complemente en su discurso e impronta "halcón" sin desperfilarla y que tenga el "coraje y convicción" para llevar adelante las reformas profundas que ella impulsa para el país y la provincia. "Para dura está ella", resumieron a El Destape cerca de uno de los potenciales precandidatos.