Encuestas 2023: Larreta es el candidato de JxC que garantiza el triunfo ante Milei y el FdT

Un trabajo de opinión pública midió al Jefe de Gobierno porteño en las tres posibles instancias electorales. En las generales supera al diputado libertario y en la segunda vuelta a los posibles candidatos del oficialismo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, garantiza un triunfo de Juntos por el Cambio en una PASO, en las generales y en un eventual ballotage. Así lo muestra una encuesta que indica que el presidenciable del PRO es el único dirigente de ese espacio que superaría al diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei y a los posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos

Un trabajo de opinión pública realizada por la conultora Innovación, Política y Desarrollo evaluó escenarios en las distintas instancias electorales con diversidad de candidatos. En la primera medición de intención de votos en una PASO, Rodríguez Larreta y Milei empatan en un 16% y dejan en 15 a la titular del PRO, Patricia Bullrich. Esta encuesta, favorable al alcalde capitalino, circula por Uspallata, sede de la gestión porteña.

La oferta de candidatos de Juntos por el Cambio también incluye a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió (5), y al diputado nacional del radicalismo Facundo Manes (3). La ex diputada dio a entender que será candidata, pero también expresó su respaldo a Rodríguez Larreta, mientras que la postulación del neurocientífico no está confirmada.

Detras quedan tres nombres del Frente de Todos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof con 11 puntos, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con 10 y el presidente Alberto Fernández con 7. El primero de los mencionados pretende renovar en la Jefatura Provincial, aunque está sujeto a la orden de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

El segundo escenario de PASO, tambien registra un empate entre Rodríguez Larreta y Milei, pero en 18%. El tercer puesto es para Fernández de Kirchner con 17, superando a Bullrich con 16. Massa y Fernández, por su parte, cosechan 9 y 6 puntos, respectivamente.

Tanto la ex mandaria como Massa afirman que no serán candidatos, en el caso de la primera, aduciendo una "proscripción" de la Justicia a través de la sentencia de la causa Vialidad. El Presidente expresó intenciones de ir por un nuevo mandato, aunque no descartó bajarse en aras de un triunfo del oficialismo.

Divididos por espacios en una general, Juntos por el Cambio aparece como la opción con más intención de votos con 31%, superando al Frente de Todos con 27% y a los libertarios que se quedan con 18.

Por otra parte, en el primer escenario de unas generales, Rodríguez Larreta se impone con 32 puntos, superando a Milei con 28 y Kicillof con 25, con la aclaración de que el Jefe Provincial tendría "el respaldo" de la Vicepresidenta y el Frente de Todos.

En el segundo escenario, el Jefe de Gobierno porteño tambien superaría a Milei, pero con diferentes porcentajes, 29 y 27 puntos, respectivamente. El candidato del oficialismo, en este caso, es Massa que cosecha un punto más que Kicillof.

Sin embargo, en un tercer escenario, con Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio, el dirigente con mayor intención de votos es Milei con 28 puntos, superando por un punto a la titular del PRO. Massa también queda en tercer escalón con 25%

Por último, en el escenario de ballotage, Rodríguez Larreta saca un 44% de intención de voto, contra un 33 de Kicillof como candidato del Frente de Todos y un 23 de la opción "No sabe/No contesta". Si el adversario es Massa, el alcalde porteño obtiene 42 mientras que el Ministro de Economía cosecha 36 y el voto indeciso 22.

Si la candidata de Juntos por el Cambio es Bullrich, la líder del "ala dura" del partido amarillo obtiene un 43% de intención de voto, contra un 31 de Kicillof y un 26 de la opción "No sabe/No contesta". En el escenario que incluye a Massa, la ex ministra de seguridad se impone por 38 puntos, superando apenas por dos al ex titular de la Cámara de Diputados y 26 de los indecisos.