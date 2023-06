Encuestas 2023: el FdT y JxC se encaminan a un ballotage y Milei queda tercero

Un trabajo de opinión pública midió la intención de votos del oficialismo y la alianza, y sus respectivos dirigentes.

Juntos por el Cambio y el Frente de Todos avanzan hacia un empate técnico en las elecciones 2023, según afirmó una encuesta realizada a fin de mayo a nivel nacional. De esta forma, con la oposición tan solo un punto arriba, ambas coaliciones estarán en ballotage mientras que Javier Milei queda tercero.

Un estudio de opinión pública realizado por la consultora Innovación, Política y Desarrollo (IPD), la alianza opositora obtiene un 28%, supera por un escaso margen al oficialismo que se queda con un 27%.

El tercer lugar es para los libertarios que juntan un 18%, mientras que la opción "no sabe/no contesta" escala a 11 puntos. Los indecisos superan al Frente de Izquierda con un 5%, al peronismo no kirchnerista con un 5%, el voto en blanco con un 4% y la variante "otro" que se queda con un 1%.

¿Quiénes son los precandidatos más votados?

En el desglosado por precandidatos, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei aparece como el dirigente con mayor intención de votos con un 24%. El libertario supera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el Frente de Todos, que se queda con un 16%.

Luego siguen los dos adversarios del PRO en la interna de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. El alcalde capitalino obtiene 12%, mientras que la titular del partido amarillo en uso de licencia se queda en un 10%.

El quinto lugar es para el primer precandidato a presidente del oficialismo, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, con un 9%. El resto de los dirigentes medidos se encuentran debajo de la linea del voto indeciso, que se queda en 8 puntos.

Por el lado del Frente de Todos, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, obtiene un 6%, mientras que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, queda con un 3%. Fuera del oficialismo, la precandidata del Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman, con un 4%.

Mientras que en el sondeo figuran otros dos precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, los diputados nacionales Facundo Manes y José Luís Espert. El radical saca un 2%, mientras que el liberal se queda con un 1%. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuyo potencial ingreso fue motivo de disputa entre Rodríguez Larreta y Bullrich, saca 2 puntos.

Escenario

La oferta electoral del Frente de Todos se integra de Scioli, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi - ambos con la venia del Presidente- , el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois y el ex director del Banco Nación Claudio Lozano.

Mientras tanto, De Pedro se mueve como potencial candidato por el kirchnerismo, ya que la Vicepresidenta no competirá en la contienda electoral. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no es descartado como potencial nombre, pero él aseguró que aspira a renovar su cargo. Massa, en tanto, se lo cuenta como potencial nombre, pero no hay definiciones tanto sobre si aparecerá en alguna boleta o cuál será su rol en el armado electoral del oficialismo.

Por el lado de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta y Bullrich, protagonizaron este fin de semana una nueva escalada de su interna, por sus posturas sobre el ingreso de Schiaretti, a la alianza opositora.

Además de los dos precandidatos del PRO, participarán de la PASO de Juntos por el Cambio el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, Manes, el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y Espert.

Mientras los dos frentes principales discuten su interna, Milei trabaja en su candidatura que no tendría rivales internos en las PASO.