En un guiño a Macri, Bullrich suma a Lombardi y reordena la tropa

La presidenciable del PRO sumó a su armado, en acuerdo con Macri, al ex secretario de Medios de Cambiemos. La nueva estrategia para los próximos meses de campaña.

Patricia Bullrich reforzó su armado político con un guiño a Mauricio Macri, al sumar a su campaña presidencial a Hernán Lombardi, histórico dirigente del PRO y muy cercano al fundador del partido. Si bien el ex Secretario de Medios de Cambiemos no será el jefe de campaña, cargo que seguirá en manos de Juan Pablo Arenaza, tendrá un rol importante en las recorridas de una de las presidenciables de ese partido. En paralelo, Bullrich buscará mostrarse “en equipo” para exhibir el armado que la rodea y en el que tiene fuerte injerencia el ex Presidente.

Lombardi y Bullrich ultimaron detalles del trabajo que realizarán juntos cuando se reunieron el fin de semana pasado en un local porteño de la cadena de cafeterías Tostado. “Se conocen hace 30 años, hicieron muchas campañas juntos y se respetan”, explicaron cerca de Bullrich a El Destape y detallaron que su incorporación ayudará a fortalecer el vínculo con el radicalismo, algo en lo que estuvo trabajando ella en el último tiempo como contó este medio.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pese a que ya venía un trabajo en conjunto, la sugerencia formal de la incorporación surgió en el último encuentro que Macri y Bullrich tuvieron semanas atrás en el country Cumelén, en Villa la Angostura. Allí, convivieron dos días con sus respectivas parejas y la dirigente “halcón” regresó sin tener la confirmación de que Macri vaya a ir o no por su “segundo tiempo”. Como Larreta, observaron a un Macri “reflexivo” que no da indicios de querer competir sino de ocupar el lugar de “gran elector”. Sobre esta reciente adquisición, cerca de Bullrich aclararon a El Destape: “No es una invasión, ni imposición. Suma y Hernán tenía ganas de venir acá”.

Uno de los puntos que destacan en el bullrichismo al describir la ventaja de sumar a Lombardi es su experiencia en territorio ya que fue el responsable de las movilizaciones del “Sí se puede” que se desarrollaron entre la dura derrota en las PASO y las generales del 2019 para buscar una remontada épica de Macri frente a Alberto Fernández y que finalmente no se dio. Lombardi también se cargó a sus hombros el armado de una concentración militante para apoyar al ex Presidente cuando fue a declarar en 2021, en Dolores, por la causa ARA San Juan, como también los actos para presentar los dos libros que publicó en estos años.

Macri y Bullrich, en Villa La Angostura.

El armado de Bullrich tiene una fuerte presencia de macristas como el intendente de Lanús y precandidato a gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, el senador Humbero Schiavonni y el ex senador nacional Federico Pinedo. Otros que abrevan en esas filas son Eduardo Amadeo, los diputados Luciano Laspina, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet y los dirigentes Dante Sica y Paula Bertol, entre otros. Como Grindetti, también están anotados Javier Iguacel y Joaquín de la Torre en la lucha por la gobernación debajo del ala de Bullrich. Respecto a futuras incorporaciones, en el entorno de Bullrich aseguran que no se desesperan por incorporar dirigentes ni tentar el pase de un lado al otro del PRO. “Patricia no va salir a buscar a nadie, tiene diálogo con todos y está dispuesta a sumar a quien quiera sumarse”, avisaron.

También tuvo bajas la ex ministra, como Waldo Wolff y Florencia Arietto, quienes pasaron a la escudería de Horacio Rodríguez Larreta. Otra de las bajas sensibles que sufrió ese equipo fue la de Gerardo Milman, quien fue corrido de la jefatura de campaña y de la mesa de decisión por la propia Bullrich al perder la confianza en él por estar mencionado en la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner y por supuestos desmanejos en la contratación de sus asesores. Ese lugar pasó a manos de Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y muy cercano a Bullrich, con quien se conoce desde 2002. Junto con él, pasaron a tener más protagonismo en el armado bonaerense como del interior los dirigentes Federico Angelini, Sebastián García de Luca y Damián Arabia.

Los próximos pasos de Bullrich mantendrán la lógica de este verano y que obedece a visitas de localidades turísticas no tradicionales y participaciones en festivales tradicionales en el interior aunque sin buscar las clásicas fotos de recorridas de candidatos. Una manera de diferenciarse de Larreta y su superestructura y así explotar una suerte de perfil de candidata “alternativa”. Después de acompañar a Martín Maquieyra en La Pampa, quien este fin de semana enfrentará una interna contra la UCR para definir el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, también se mostró con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y de acá a fin de mes estará en Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Neuquén además de mantener agenda en el conurbano e interior bonaerense.

Sin embargo, habrá un “reperfilamiento” en la imagen que se buscará comunicar. La idea es darle más visibilidad a los dirigentes que la acompañan como parte del “equipo” de Bullrich. De acuerdo a lo que supo este portal, este cambio fue definido en el bullrichismo como necesarios para enfrentar una etapa distinta a seis meses de las PASO donde será necesario “reordenar roles” y “potenciar más” a los candidatos y equipos técnicos como también mostrar “voceros” ante distintas temáticas para solventar un déficit comunicacional ante temas que no son los que más fácil maneja discursivamente la ex ministra como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Alentados por encuestas que la muestra competitiva y con chances de ganar una interna, el objetivo es intentar desterrar la imagen de una Bullrich “sola” y darle “volumen político” a la candidatura. Algunas de las voces de ese “team Bullrich” que se escucharán en las recorridas y en medios de comunicación son Laspina por temas económicos, Sica con todo lo vinculado a la industria y empleo, Emilio Apud por la temática energética y Guillermo “Willy” Bernaudo para lo relacionado al agro. Todos coordinados por el jefe de equipos técnicos, Alberto Föhrig.