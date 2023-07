Elecciones 2023: tras la foto con Massa, Kicillof se mostrará con Grabois

El gobernador bonaerense estará con el otro precandidato a presidente de Unión por la Patria. Los detalles del encuentro.

Tras la foto con el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, el gobernador Axel Kicillof se mostrará con el otro dirigente presidenciable en la interna de cara a las elecciones 2023: Juan Grabois. A pesar de que el mandatario provincial no hará distinciones con los dirigentes, el momento en que se mostrará con Grabois no es menor.

Lo harán el jueves 20 de julio por la mañana y la fecha es por demás simbólica: la Cámara Nacional Electoral estableció que a partir del 19 de julio “no se puede hacer publicidad de actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto”. Es decir, Kicillof estará con Grabois pero no podrá darle públicamente su apoyo en términos electorales. El mensaje es claro.

De esta manera, los dirigentes estarán juntos en el distrito de Berisso en una recorrida por el polo textil de dicha ciudad. Será la segunda foto entre Kicillof y Grabois. El encuentro anterior había sido el 23 de febrero del corriente cuando Grabois presentó su libro “Los Peores”, en un club de La Plata.

"Massa va a ser el próximo Presidente"

El mandatario provincial estuvo con Sergio Massa el martes por la mañane en Merlo, en donde presentaron 300 efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), 10 móviles (camionetas) y 12 motos, para distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Durante el acto, Kicillof se refirió a la presencia del ministro de Economía y precandidato a Presidente y dijo: “Tenemos al próximo Presidente de la Nación argentina. Del otro lado amenazan con el ajuste, pero en situaciones muy complicadas, con un mundo impredecible, Sergio ha sabido equilibrar la economía argentina y ayudó a la provincia de Buenos Aires que tanto necesita del gobierno nacional”.

Por otra parte, el Gobernador dio a conocer las cifras de los homicidios registrados en 2019 y el descenso en 2022: “En 2019 hubo en nuestra provincia 918 homicidios; en el últimos año completo que registró el procurador Conte Grand que es de Juntos por el Cambio, detalló que bajaron a 759, una baja del 22%”.

En ese sentido, remarcó: “Es una baja que ni nos alegra, ni reconforta, al revés, hay que seguir trabajando porque la cuestión de la seguridad requiere un trabajo mancomunado entre diferentes agencias y enfoques. Lo que quiero decir es que seguro que sin inversión y sin mejoras en el equipamiento no se puede tener resultados”.