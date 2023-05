Elecciones 2023: Rossi se lanza el lunes como precandidato y ya promete una reforma de la Corte Suprema

El jefe de Gabinete oficializará su precandidatura a la presidencia. Dijo que esta elección "no es oficialismo versus oposición, sino es política versus corporaciones”. Y manifestó que “Milei, Bullrich y Rodríguez Larreta están alineados en ese poder corporativo”.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que el próximo lunes oficializará su precandidatura como Presidente dentro del Frente de Todos y ya prometió que impulsará el proyecto para ampliar la cantidad de miembros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal es encabezado por Horacio Rosatti y hoy tiene cuatro jueces, uno menos de lo que exige la ley. De cara al acto del 25 de mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, espera definiciones de Cristina Kirchner para "ordenar" la coalición.

Rossi dijo que “la Corte es parte del Partido Judicial, que lo conforman una serie de jueces y fiscales que toman decisiones siempre perjudicando a unos y protegiendo a otros”. En declaraciones a Radio Continental, consideró además que “el próximo presidente tiene que impulsar claramente el aumento de los miembros de la Corte”. En este sentido, planteó que si llegara a la presidencia “preferiría que ninguno de los cuatro” miembros del Máximo Tribunal permanezca en sus funciones.

El jefe de Gabinete definió que en la Argentina “la política no es oficialismo versus oposición, sino es política versus corporaciones” y que “Milei, Bullrich y Rodríguez Larreta claramente están alineados en ese poder corporativo”. Consultado sobre el futuro cercano dijo que “2024 va a ser un buen año para la Argentina si gobierna alguien que no está dispuesto a hacer un ajuste”. “El peronismo es la única fuerza política que tiene garantizado entrar en el balotaje”, expresó.

Asimismo, reconoció que “la problemática de la inflación genera un deterioro en el nivel de ingreso y en el salario de los argentinos” que se puede revertir con políticas activas sobre el tipo de cambio y con una balanza comercial favorable. Consultado en relación con la ley de medios, Rossi opinó que “hay que reponerla y actualizarla”.

Mi tarea exige que podamos garantizar que todos los compañeros y compañeras de mi bloque puedan trabajar con tranquilidad independientemente de sus pertenencias a los distintos sectores internos del Frente de Todos"

Quien también habló hoy es Germán Martínez, titular del bloque de Diputados del FdT y un hombre de confianza de Rossi, quien valoró la herramienta de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Si nosotros tuviéramos la capacidad de sintetizar toda la diversidad que tiene el Frente de Todos en una candidatura única, eso podría tener un elemento virtuoso. El problema es cuando no resulta fácil llegar a ese nivel de síntesis", expresó en diálogo con CNN Radio. Dijo que "la alternativa de las primarias es una alternativa interesante, en la medida en que no se transforme en un debate entre compañeros". En esa línea, entiende Martínez que deja "abierta la posibilidad de no llegar a una fórmula única, por la potencia y la calidad de nuestros cuadros políticos".

Se mostró optimista al afirmar que "el Frente de Todos puede ganar las elecciones y está en condiciones de poder hacerlo" y advirtió que "ninguno de los problemas de los argentinos se va a poder solucionar con las fórmulas que proponen Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Javier Milei".

De cara al acto del 25 de mayo, que tendrá a Cristina Kirchner como única oradora y en el que se espera nuevas definiciones electorales, dijo: "Entiendo a cada compañero y compañera que dice que Cristina es la persona que puede ordenar nuestro espacio político. Casi que coincido. Guarda con el 25 de Mayo, puede ser un punto importante en este camino".

Y cerró con referencias a las internas en el oficialismo al opinar sobre una posible reunión entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández: "Ojalá que ese pedido que hace el Frente Renovador pueda tener el espacio para poder concretarse. A Sergio Massa en una etapa donde estaba poniendo muchísimo para sacar adelante el Ministerio de Economía, cuando más coordinación política haya es mejor para la política económica", aseguró.

En la noche del lunes, el Frente Renovador, partido de Sergio Massa, lanzó un comunicado de cara a las próximas semanas en el que le pidió a Alberto Fernández, en su condición de presidente del Partido Justicialista, que convoque una mesa política para diseñar una "estrategia electoral competitiva".

En ese sentido, desde el espacio sostuvieron que se pretende que, para las próximas elecciones, no haya un proceso en el que "se vea lastimada por diferencias internas que pongan en riesgo la estabilidad económica necesaria para culminar esta etapa de Gobierno".

En un largo comunicado que se difundió por redes sociales, el Frente Renovador sostuvo que de cara a estas elecciones se aspira a que "manifieste el mismo espíritu de unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva" que apareció en el año 2019 cuando "la candidata con mayor representatividad social cedió espacio y, de la misma manera, todos cedimos para construir una coalición amplia y lograr costruir en el armado del Frente de Todos". Y agregó que es necesario "una estrategia que surja de la capacidad de entender el voto estratégico que se expresa entre las PASO y la primera vuelta, y entre la primera y la segunda vuelta".