Elecciones 2023: Patricia Bullrich defendió la "alternancia de poder"

A una semana de las PASO, Bullrich recorrió el conurbano y aseguró que gobernadores e intendentes deben permanecer "solo dos periodos" en sus cargos.

La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, defendió en el marco de las elecciones 2023 "la alternancia de poder" durante una recorrida por el partido bonaerense de La Matanza, donde aseguró que todos los gobernadores e intendentes deberían permanecer "solo dos periodos" en sus cargos. El comentario también fue una crítica indirecta a Gustavo Posse, actual intendente de San Isidro y rival en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta ya que es el precandidato a vicegobernador de Diego Santilli.



“Vamos a poner orden en las instituciones. Queremos un pacto institucional de verdad en la Argentina. Todas las provincias y los municipios deben tener solo dos periodos para los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos valores y queremos respetarlos. La principal virtud republicana es la alternancia en el poder y necesitamos que se cumpla", remarcó Bullrich.

La exministra de seguridad realizó estas declaraciones al visitar La Matanza junto al precandidato a gobernador bonaerense de su espacio, Néstor Grindetti, en el marco de las recorridas que realiza por el conurbano bonaerense bajo el lema "La caravana de la fuerza del Cambio". También se hicieron presentes el precandidato local de La Matanza, Eduardo “Lalo” Creus; el de San Isidro, Ramón Lanús; y la postulante de Morón, Analía Zappulla, que encabezaron la recorrida en la caja de una camioneta Dodge antigua, la que fue cortejada "por más de 100 autos y camionetas", según informaron fuentes partidarias.

Antes de su paso por La Matanza, donde cerró la jornada, Bullrich pasó por San Isidro y respaldó a Ramón Lanús en su interna contra Macarena Posse, hija del Intendente Municipal. "El cambio es en serio o no es. No se trata sólo de si me conviene cambiar o no me conviene”, enfatizó la exministra de Seguridad de Cambiemos.

En varios pasajes de su discurso, Bullrich disparó tiros para elevación para Posse. “No queremos ni gobernadores ni intendentes eternos. Ramón, vos vas a ser intendente solo ocho años, y después no pongas a tu hija", lo interpeló, en una clara alusión al Intendente. “Nosotros tenemos, también, valores. Y nosotros queremos respetarlos. La alternancia en el poder es uno de ellos. Nosotros necesitamos alternancia, lo decimos bien, sin confrontar, desde una perspectiva positiva. Y también decimos que no queremos que una intendencia sea hereditaria”, disparó Bullrich.

Las palabras de la candidata enfervorizaron a la tropa de Lanús, cuyo ánimo ya venía en ascenso. Según lo que cuentan desde su equipo de campaña, los números previos en varios sondeos otorgarían una victoria al candidato opositor, en lo que sin dudas representaría una de las sorpresas más importantes del conurbano de concretarse. Las encuestas en cuestión adelantan una intención de voto para Ramón Lanús superior a la de Macarena Posse.

En el mismo sentido, y siempre en referencia al distrito de la zona norte, la fórmula Patricia Bullrich - Luis Petri también lidera la intención de voto en la categoría Presidente dentro de la interna, contra el binomio conformado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.