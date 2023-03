Elecciones 2023: Morales lanzó su precandidatura y se jactó del encarcelamiento de Milagro Sala

El Gobernador jujeño encabezó un acto en la Ciudad de Buenos Aires, que contó con el respaldo de la plana mayor del radicalismo. En ese marco, llamó a "reestablecer el orden" y se jactó del encarcelamiento de la dirigente social.

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional, Gerardo Morales, lanzó este jueves su precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio. El mandatario jujeño trató de erigirse como un candidato del "orden" y se jactó del encarcelamiento de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

"En Jujuy está presa la corrupción, porque Milagro Sala es la expresión de la corrupción", afirmó Morales en el acto realizado en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, en el que logró reunir a gran parte de la dirigencia del partido centenario.

Sala transita su séptimo año en la cárcel por un acampe- al margen de una serie de causas que se armaron alrededor-, y no se le habilitó el derecho a una prisión domiciliaria. En ese contexto, la dirigente social fue violentada en su confinamiento y su salud se vio agravada. Además, la Corte Suprema de Justicia dejó firme recientemente la condena a 13 años de cárcel en su contra en la causa "Pibes Villeros", que según afirmó la referente de la Tupac Amaru estuvo "plagada de irregularidades" y señaló a Morales como responsable detrás de este proceso.

Aludiendo a su slogan de campaña, el jefe provincial jujeño afirmó que "nos están dejando un país patas para arriba" en el que "la inflación genera pobres todos los días", hay "un estado paralelo que corta rutas y restringe derechos de nuestro pueblo", "la inseguridad y el narcotráfico andan a sus anchas" y "delincuentes que, en nombre de la comunidad mapuche, cometen delitos y entre ellos el de la sedición".

En ese sentido, agregó: "Los valores están patas para arriba cuando el Presidente va a visitar a Milagro Sala, exponente más importante de un sistema corrupción, como fue Lázaro Báez y José López". Sobre el primer mandatario, también lo definió como el "peor de la historia, sin liderazgo, sin carácter ni conducir los destinos de la Argentina".

Fue así que el Gobernador remarcó que "para atender las demandas del mundo, tenemos que hacer muchas cosas", empezando por "cambiar de gobierno, darle liderazgo, tener un presidente que tenga carácter y autoridad política para tomar decisiones en el marco de un colectivo". Luego, remarcó que hay que "seguir con la consigna de reestablecer el orden" y que se extienda al "estado, en la economía y en la vida cotidiana de los argentinos".

Respecto al frente que integra, Morales sostuvo que "la gente" les dice "que no nos peleemos y estemos unidos, porque si se dividen van a seguir gobernando los que nos robaron". Fue así que planteó que el desafío que tienen es consolidar Juntos por el Cambio y definió al partido centenario como "la energía de Juntos por el Cambio, los que le aportamos federalismo al frente y la visión real, porque en cada rincón hay un radical y un comité que le pone la cara a su pueblo"

"Estoy acá porque quiero ser presidente de los argentinos y me animo porque formo parte de un gran partido que es la UCR "porque no les tengo miedo, porque lo hice en Jujuy, porque reestablecí el orden, porque logré convertir una provincia inviable y viable y lo logramos con un colectivo" y, volviendo a aludir a Sala sin nombrarla, agregó: "Me animo porque pudimos meter presa a la corrupción de verdad en Jujuy".

Por otra parte, en cuanto a sus propuestas instó a "recuperar la gran clase media argentina", en contraposición al "fracaso de las políticas asistencialistas en Argentina", la "lucha contra el cambio climático", "nuevas leyes laborales y tributarias" y una "política firme y dura para combatir el narcotráfico".

"Lo primero que voy a hacer es atender la cuestión de Rosario, porque esa es una mancha que se va a extender en toda la Argentina. Y me voy a hacer cargo y no voy a mirar hacia un costado, como lo hice en Jujuy", reiteró y, agregó: "Estos para quienes debaten la cuestión del estado mínimo. Nosotros decimos el estado eficiente, que esté presente en la seguridad, salud y educación pública"

También afirmó que "hay que terminar con los fueros en la política, si no los hubiera, Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta) estaría presa". "No solo cambiar el gobierno, sino ponerle fin a un ciclo. Ya es hora que ella se vaya a su casa, que deje de interferir en la política", lanzó.

Por el lado del radicalismo, asistieron al encuentro, los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el de Corrientes, Gustavo Valdés; los senadores nacionales Martín Lousteau, Julio Cobos, Luís Naidenoff y Alfredo Cornejo; los diputados nacionales Mario Negri, Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz, Danya Tavela y Miguel Bazze; el intendente de San Isídro, Gustavo Posse, entre otros.

Con este lanzamiento, el jujeño es el tercer precandidato oficialmente lanzado, junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el auditor General de la Nación y referente de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto - que envió su adhesión al acto- . Se suman a esta compulsa, pero todavía no lanzados, la titular del PRO, Patricia Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal. La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió dio a entender que podría presentarse, pero respaldó a Morales a través de su Twitter y también expresó su apoyo a Rodríguez Larreta.