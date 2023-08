Elecciones 2023: Massa afirmó que "la elección es si Argentina es un país primarizado o industrial"

En el Consejo de las Américas, el ministro de Economia y candidato a presidente de Unión por la Patria se diferenció de sus adversarios Javier Milei y Patricia Bullrich.

El ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, disertó en la vigésima edición del Consejo de las Américas y advirtió que en las elecciones 2023, "la discusión de fondo es si Argentina es un país primarizado o si es un país industrial".

"Podemos construir un proyecto de desarrollo industrial con valor agregado alrededor del sector agroindustrial y también de otros sectores como el de Oil & Gas o la minería", señaló, diferenciándose de sus dos rivales, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

También afirmó que "en 2024 auguramos un año muy distinto al actual" en el que habrá "30.000 o 40.000 millones de dólares de superávit comercial". Según sostuvo, el crecimiento exportador estará apalancado por "el crecimiento del sector minero, más litio, más cobre, más sector energético", más la recuperación del agro, entre otros.

El funcionario señaló que hay "mucho en juego" en las elecciones de octubre y comparó "la mirada de un país en vías de desarrollo" con "la lógica de la selva", al referirse al libre mercado promovido por sus adversarios electorales.

"Argentina no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente. La elección de fondo es si Argentina es un país primarizado, solamente enfocado en la prestación y venta de servicios, o si es un país que elige un proyecto de desarrollo industrial", sintetizó.

Además, cuestionó el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) al afirmar que "en los últimos 60 días dejó de ser el prestamista de última instancia" para convertirse "en un acreedor privilegiado socorrido por operaciones de crédito bilateral de otros países".

Massa se refirió a los acuerdos puente de financiamiento a los que el país tuvo que recurrir en junio con Qatar, China y el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, para saldar los vencimiento que la Argentina tenía con el FMI.

Massa cargó contra el plan de Milei: "Hay dos 2024"

Tras su exposición, a Massa se le consultó sobre las previsiones para los próximos dos años. El ministro y candidato aprovechó para señalar la inviabilidad del plan económico de Milei, que propone la dolarización de la economía y el fin de las relaciones comerciales con Brasil y China.

"Hay dos 2024, lo quiero decir claramente. Imaginense que si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y nuestra relación con China, lo que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes. Y que entonces vamos a dolarizar la Argentina sin dólares de exportaciones. No hay dólares del FMI, ni de exportaciones. ¿De dónde van a salir los dólares de la dolarización? ¿De verdad creen que hay fondos de riesgos que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido a ustedes, que son gente serie, que raspen un poquito cuando escuchan esas cosas", afirmó, dirigiendose al empresariado, aludiendo a sus diferencias con el plan económico del libertario.

Según sostuvo, una ruptura con China significa que "perdemos un mercado de 15 mil millones de dólares" mientras que con "Brasil y el Mercosur" la caída es de "12 mil millones" y agregó que " no se cómo van a hacer para llevar a adelante la actividad industriañ sin importaciones de bienes intermedios de esos paises".

"Yo no les pido que tomen partido por sus empresas, tomenlo por sus empresas por lo menos para hablar de su proyecto de país, por sus actividades. Con nosotros se pueden pelear, les puede gustar un acuerdo de precio, pero no son una solución permanente. Son producto de una coyuntura del FMI que convive con la Argentina por una deuda que este ministro no tomó ni renegoció y está tratando de administrar escasez de dólares", advirtió.

En ese marco, afirmó que en su espacio impulsan "la suma de capital y trabajo" y no "la economía desde la lógica financiera o monetaria". "¿Álguien les explicó cómo es el canje sobre el Banco Central, planteado en términos de construcción de la dolarización ¿Les dijeron que era un Bonex? Eso ya lo vivieron?", insistió.

Massa afirmó a los empresarios que "son actores centrales para defender el valor de sus actividades, sus empresas, el capital humano, que van a perder" y que en "una economía dolarizada, los salarios en dólares, cuando multiplicás PBI per cápita, van a ser tan bajos, que todo el capital humano se va a ir"

Y cerró: "Hagan la cuenta del almacenero, porque después nos quedamos en frases simpáticas, que sirven para TikTok, pero que destruyen el futuro del país. Y está claro que no hay tres caminos, sino dos"

Con información de Télam