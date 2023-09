Elecciones 2023: Marra eligió como vice a un ex comisario vinculado al "Fino" Palacios y al PRO

Quién es candidato a vicejefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza y cuáles son sus vínculos con la extinta Policía Metropolitana.

Tras las PASO en la Ciudad de Buenos Aires, solo uno de los candidatos que competirán en las elecciones 2023 no había anunciado su compañero de fórmula. Este viernes, el aspirante a la jefatura de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, anunció quién lo acompañará en la boleta.

El candidato del espacio que lidera Javier Milei a nivel nacional eligió a un ex comisario con vínculo con el fallecido exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios y que formó parte del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad y la Nación. Fue así que Marra anunció que Eduardo Jorge Martino, excomisario de la esa fuerza, será su candidato a vicejefe de Gobierno porteño. Según se indicó desde LLA, se "buscará hacer foco en sus propuestas de seguridad".

“Tenemos la experiencia y el coraje para cambiar la Ciudad. Lo que estamos viendo en materia de inseguridad es producto de la impericia de la gestión porteña que está más preocupada por repartir plata y contratos que en que los vecinos lleguen vivos a sus casas”, apuntó Marra. Según afirmó el candidato de LLA, “en la Ciudad matan a la gente en las calles", y que los espacios públicos "están ocupados por piqueteros y delincuentes". Al respecto, señaló: "Debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes".

“Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer”, aseguró. Luego, el legislador porteño concluyó: “Los ciudadanos se cansaron del fracaso de la dirigencia política, por eso ahora miran a LLA y a las ideas de Javier. Son las ideas de la libertad, que tuvieron éxito en todo el mundo pero en Argentina nunca las quisieron aplicar”.

Quién es Eduardo Jorge Martino

Martino es un comisario de la Policía Federal pasado a disponibilidad en 2004, en una purga realizada a los jefes uniformados que tuvieran alguna causa abierta. Más allá de este antecedente, el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri lo reclutó en 2009 para la Policía Metropolitana.

Allí fue ubicado como superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnico de la fuerza capitalina, antecesora de la Policía de la Ciudad. Martino era hombre del "Fino" Palacios, otro también comisario y jefe de la Metropolitana que fue procesado por escuchas ilegales y acusado de encubrimiento de la causa AMIA.

Ya con Macri como Presidente, Martino fue designado como director de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC), área que dependía del Ministerio de Modernización. Sin embargo, en 2017 presentó su renuncia, alegando "motivos personales", luego de un hackeo al Ministerio de Seguridad, que por ese entonces estaba a cargo de Patricia Bullrich.

En enero de ese año, Bullrich sufrió el hackeo de su Twitter durante algunas horas, y, según alegó, no se había comprometido información del Ministerio. Sin embargo, días más tardes se filtraron en internet documentos como sumarios, actas policiales de allanamientos, declaraciones de testigos protegidos, expedientes policiales e investigaciones de la Policía sobre droga y redes de trata, entre otras cosas.