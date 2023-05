Elecciones 2023: Macri y Juez tuvieron su foto ¿Hay tregua?

El ex presidente recibió al candidato a gobernador de Córdoba, de cara a las elecciones en la provincia mediterránea.

Luego de meses de cortocircuitos, el ex presidente Mauricio Macri se reunió este martes con el precandidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez, y le brindó su respaldo para las elecciones en la provincia mediterránea.

"Es un gran honor contar con el apoyo de nuestro ex presidente Macri. Fuimos los cordobeses quienes lo hicimos presidente en 2015 y cada día valoramos más su gestión. Los dos coincidimos en los problemas que hay que resolver con urgencia en nuestra querida provincia", aseguró el senador nacional tras una publicación en su Twitter.

Semanas atrás, el fundador del PRO había dicho que con Juez tenía un café pendiente, al dar a entender que tenía intenciones de dejar atrás los cruces con el cordobés. El senador había cuestionado en varias oportunidades a Macri y a su gestión en los últimos tiempos.

Sobre esa situación, el ex mandatario había expresado: “Hemos tenido muchos cortocircuitos y hay cosas de él que no he podido entender ni acordar. Iré a Córdoba en algún momento y nos sentaremos a conversar”.

El encuentro de este martes se dio finalmente en las oficinas de Macri en la localidad bonaerense de Olivos, aunque está pendiente una visita a Córdoba, provincia cuyo electorado le fue favorable al fundador del PRO. Tal es así que Juez resaltó que en 2015 la provincia aportó el caudal de votos que le permitió al entonces candidato a presidente ganar en el balotaje la pulseada contra su rival del peronismo, Daniel Scioli.

Córdoba es uno de los distritos donde Juntos por el Cambio tiene una apuesta fuerte y considera que puede quedarse con un triunfo. Juez busca pelear mano a mano contra Martín Llaryora, el candidato del oficialismo que actualmente es conducido por el gobernador Juan Schiaretti.

El senador cuenta con el respaldo de todos los partidos de Juntos por el Cambio para buscar la gobernación y se había lanzado junto a los dos precandidatos presidenciales del PRO, la titular del partido en uso de licencia, Patricia Bullirch, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La representación cordobesa de la alianza opositora terminó de acomodarse cuando el diputado nacional del radicalismo Rodrigo De Loredo decidió ser candidato a intendente de Córdoba capital. Se especulaba, en primer término, que el legislador podía llegar a ser un posible compañero de fórmula de Juez. Más allá de esto, había expresado su apoyo a la postulación del senador a la Gobernación.

Escrito por Noticias Argentinas