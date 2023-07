Elecciones 2023: López ratificó sus dichos contra Bullrich y se despegó de Larreta

El diputado de la Coalición Cívica había afirmado que un hipotético gobierno de la ex ministra de Seguridad podría terminar como el de Fernando de la Rúa, hecho que generó repudio desde el bullrichismo.

El diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, ratificó sus dichos contra la presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, sobre quien había dicho que, en caso de ser electa, podría terminar "como la serie Argentina 2001", en referencia a la serie Diciembre 2001, estrenada en junio de 2023. Desde el sector de la ex ministra de Seguridad habían publicado una carta repudiando sus dichos y pidiendo que se retracte.

"Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, algo delirante. Y me imagino, aunque creo que aprendió, un gobierno con dificultades de Patricia como la serie Argentina 2001", había dicho López en diálogo con Radio Con Vos. Sin embargo, luego acotó que Bullrich "es más lúcida" que el e presidenxte Fernando de la Rúa, de quien fue ministra de Trabajo en 2001.

Si bien el diputado de la Coalición Cívica dijo que hay "que ordenar la economía, bajar el déficit y buscar los lugares más claros y que menos afecten a la gente", afirmó respecto a las propuestas de Bullrich: "Hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan porque la sociedad está sobreajustada".

"Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", afirmaron en la carta difundida, por ejemplo, por el precandidato a gobernador Néstor Grindetti y el precandidato a diputado Cristian Ritondo.

Además, le pidieron al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, cercano a López desde su visión, que le pida a López que se retracte. "Estimado Horacio: le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública", sostuvieron.

A pesar de la vinculación con Larreta, este martes López se despegó del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que diga el candidato a Presidente de 'El cambio de nuestras vidas' (Larreta) - quien seguramente no comparte mis expresiones - no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña", tuiteó y añadió: "Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva".

En una columna que publicó en Infobae, el diputado indicó que su "intención en esa simplificación fue graficar cómo la represión y la sola voluntad de hacerla cuando no se dan otras condiciones no sólo no ordena el caos, sino que fracasa y puede ser la excusa para una desestabilización muy concreta". No obstante, manifestó: "En los días previos a estas declaraciones que generaron enojo en muchos de nuestros votantes, la campaña Bullrich-Petri había comenzado a instalar el slogan 'Si no es todo, es nada' y previamente un concepto que se puede resumir en la frase 'conmigo esto se acaba'. A mi modo de ver, slogans que pueden ser exitosos en los tiempos que corren pero que temo puedan ser el germen de una gran frustración posterior".