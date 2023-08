Elecciones 2023: las tres claves del gurú de Unión por la Patria, el búnker unido Massa-Grabois y Alberto ausente en el cierre de campaña

"Tripa, corazón y cabeza", "la teoría del cinturón del boxeador" y "primero marca y después candidato", las tres premisas del catalán Antoni Gutiérrez-Rubí. Ya hay disconformes con la estrategia del consultor. El bunker del 13 será en Chacarita y mostrará un marco de unidad. Se prepara un cierre de campaña "con actitos". El Presidente, a un costado.

Unión por la Patria ya arma la estrategia para lo que llaman será el primer tiempo, el segundo y el alargue. Así definió Sergio Massa al desafío que viene en estas elecciones 2023 con las PASO, las generales y un inevitable balotaje por delante. El tigrense es el principal impulsor de la presencia del gurú catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien bajó a tierra las premisas para un año que será movido.

El martes, en el comando de campaña, Massa encabezó la primera reunión importante con todos los referentes políticos y comunicacionales de UP. Fue en el bunker que tiene el peronismo en la calle Bartolomé Mitre al 300 del centro porteño, a 200 metros de la Casa Rosada. Las tres principales premisas fueron "tripa, corazón y cabeza", "la teoría del cinturón del boxeador" y "primero marca y después candidato". El catalán considera que el electorado en las PASO vota con las tripas, enojado. En octubre que otorga un sufragio ideológico y sentimental. Y que recién llega al balotaje con el voto útil: a votar con el cerebro. A eso apunta la campaña.

Massa aún espera con su cinturón al rival. El cinturón en el box es el campeón que retiene el título. Y el contrincante tiene que ir a enfrentarlo y sacárselo. UP aún no conoce el rival entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La estrategia cambiará según el rival. Hoy, desde el comando de campaña, la principal especulación es que el duelo será con la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Para esta primera etapa de cara a las PASO, la estrategia fue instalar la marca de Unión por la Patria, mostrar unidad ("que la sociedad vea que los que se matan son ellos", dijo a El Destape una fuente que participa de la campaña) y un "Massa serio".

Por ser el ministro de Economía, por la situación crítica que se vive en el país y para generar credibilidad ante los ataques de la oposición al candidato se decidió para esta parte mostrar un Massa sin sonreír en afiches y boletas. "Le dicen ventajita, mentiroso, chanta, está muy violenta la campaña. Por eso, tenemos que mostrar seriedad nosotros, un candidato serio", explicó a este portal uno de los cráneos de la campaña.

Estas fueron algunas de las propuestas que bajó Gutiérrez-Rubi, el catalán que fue el ideólogo de la llegada de Massa al frente de Todos en 2019 y fue el principal asesor de la campaña 2021 del FdT.

Tras el mitin del martes con el consultor político que lideró el jefe de campaña, Eduardo "Wado" de Pedro, y que tuvo como uno de los protagonistas a Daniel Scioli ("estuvo muy activo en la reunión y en el después", contó un testigo del encuentro), por lo bajo hubo algunas críticas. "No estoy de acuerdo con la estrategia" y "a mí no me van a decir lo que tengo que decir en los medios, yo hago política", fueron algunos de los comentarios que recogió El Destape en off de algunos de los participantes del encuentro presencial y virtual en el centro de campaña.

Dónde será el búnker de Unión por la Patria para las elecciones 2023

En la idea de mostrar un marco de unidad ya hubo algunas decisiones que se tomaron, a 10 días del 13 de agosto. Una es que el búnker finalmente será el Centro Cultural C, situado en el barrio porteño de Chacarita, que fue el centro de festejos de 2019. Y además, en ese lugar ese domingo estarán las dos facciones de la interna. Se los verá juntos a Massa y a Juan Grabois.

Para el cierre de campaña hay una puja: hay quienes creen que se debe hacer un acto grande la semana próxima. Y otros, por recomendación del catalán, creen que no tiene que haber un mega acto sino "mini actitos". Al momento, la agenda de la semana próxima, la del cierre, tendrá a Massa con Agustín Rossi en un encuentro con intelectuales en un teatro porteño el lunes. El martes, con el tigrense de gira Santa Fe y luego con la CGT en la provincia de Buenos Aires. Y el miércoles es un misterio. Se especula con un acto en Tecnópolis que aun nadie se atreve a confirmar.

Quien quedará afuera del cierre de campaña es Alberto Fernández. El Presidente tuvo un rol secundario en la campaña. "Está dedicado a defender su gestión y compararla con la de Mauricio Macri. Es el rol que le tocó. Massa habla de futuro; Alberto, de lo que fue su gobierno", dicen en su entorno a El Destape.

En esa defensa de la gestión del gobierno de Fernández, en el albertismo afirmaron: "Este fue un buen gobierno. Si no hubiese sido una buena gestión, Alberto no tendría siete ministros como candidatos". Y enumeran a Massa, Rossi, Wado, Diego Giuliano, Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Matías Lammens.

En el oficialismo manejan varias encuestas. Cuentan que en todas a nivel coaliciones están "palo y palo". "Vemos que UP y Juntos por el Cambio estamos 30 y pico y 30 y pico", destacaron. En Unión por la Patria apuntan a poner todo y usar todos los tanques para octubre. Y están preparando informes para apuntar a un voto que viene esquivo y es clave: el voto joven.

Los estudios e informes que manejan en UP revelan, según supo este portal, que es posible volver a captar el voto de menores de 30 años que hoy están inclinado a votar a Javier Milei. "Con que 1 de cada 4 votos de Milei venga para nosotros en un balotaje es muy positivo", se envalentonan. Y ya se están realizando una suerte de focus group para ver dónde apuntar en las necesidades de los jóvenes.