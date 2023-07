Elecciones 2023: la famosa estrella internacional que celebró la precandidatura de Lousteau

El economista contó que una famosa estrellla musical le escribió para saludarlo después de que lanzara su precandidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño en las elecciones 2023, Martín Lousteau, dio detalles de su relación con el vocalista de la banda irlandesa U2, Paul David Hewson, conocido popularmente como Bono. "Me escribió hoy por el acto de ayer (jueves)", reveló Lousteau.

"Tengo un montón de anécdotas con Bono, extraordinarias, pero no sé si las puedo contar", comenzó su relato el exministro de Economía en El Método Rebord y siguió: "De hecho, me escribió hoy por el acto de ayer". El acto al que hizo referencia Lousteau fue su lanzamiento de campaña del pasado jueves 29 de junio en el microestadio Malvinas Argentinas, donde se diferenció de su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Jorge Macri.

Cuando Lousteau hizo mención a su vínculo con el músico, el conductor del ciclo, Tomás Rebord, le preguntó si podía ver el historial de chats entre el senador y Bono. "Es un mensajazo de Bono. Está orgulloso de ser tu amigo", señaló Rebord, a lo que el entrevistado agregó: "Esta mañana cuando lo leí me emocioné".

En mayo de 2022, Lousteau fue el traductor de Bono, quien no habla castellano, en un evento la organizado en la Universidad Urbaniana, ubicada en el Vaticano, para lanzar el Movimiento Educativo Internacional Scholas Occurrentes. Aquel evento estuvo encabezado por el Papa Francisco y, en su discurso traducido por el dirigente radical, Bono expresó: "Estamos celebrando la cultura del encuentro, pero además hoy es un día muy especial porque esto que promueve Scholas se transformó, perdón si me equivoco, en ley canónica, y ha habido una decisión. Y esto transforma las cosas porque lo que se celebra es la inclusión del otro, independientemente de las diferencias. Y que esa inclusión hace que, inclusive a los que no les importa, tengan que estar interesados en el día de hoy".

Lousteau volvió a cuestionar la candidatura de Jorge Macri

El precandidato a jefe de Gobierno, que ya en más de una ocasión criticó que Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, pudiera presentarse a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, profundizó su argumento contra el primo del ex presidente. "No me parece bien, me parece una falta de respeto. Yo tengo un equipo que viene trabajando en la Ciudad desde hace ocho años, rincón por rincón. Trabajamos como me parece que se merecen 3,2 millones de porteños. No es que de golpe traigo el equipo de Vicente López y digo que es lo mismo. No es lo mismo, Vicente López tiene el tamaño de Belgrano en población. Más allá de si gestiona bien o gestiona mal, que yo tampoco creo que su gestión sea buena", sostuvo en diálogo con Rebord.

Además, Lousteau reveló que le ofrecieron mudarse de distrito en el pasado. "Dije que no. Me dijeron 'no, pero el problema del domicilio lo resolvemos'. No es un problema del domicilio, y eso que yo trabajé en la provincia de Buenos Aires, fui presidente del Banco Provincia. Pero yo nací en la Ciudad y viví en la Ciudad salvo cuando viví afuera. ¿Cómo voy a ir a ofrecerme como candidato en otro distrito? Me parece que no corresponde, pero esa es su decisión personal", manifestó.