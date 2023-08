Elecciones 2023: Katopodis destacó la batería de medidas y dijo que son "las primeras de los próximos cuatro años de Sergio Massa presidente"

El ministro de Obras Públicas valoró las medidas anunciadas por el ministro de Economía, quien consideró que "tiene muy en claro" que la urgencia es "recomponer el salario".

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, valoró las medidas que el ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, realizó el domingo. "Son las primeras 10 medidas de los próximos cuatro años de Sergio Massa presidente", dijo Katopodis.

El domingo, Massa anunció 12 medidas para hacer frente a la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre otras medidas, Massa comunicó tres refuerzos de $37.000 para jubilados, una suma fija de $60.000 en dos cuotas para trabajadores, refuerzos en la tarjeta Alimentar, retenciones cero a las economías regionales y créditos a tasas más bajas que las que ofrecen los bancos.

"Me parece muy importante destacar que nosotros tomamos nota de lo que está pasando en la calle. Sergio Massa tiene muy en claro que allí hay una urgencia principal, que es la de recomponer el ingreso", destacó el lunes el ministro de Obras Públicas en diálogo con FM La Patriada, y agregó: "Hemos tomado muchísimas medidas pero vamos a seguir tomando medidas y todas las decisiones que hagan falta para ir recuperando ese salario y ese bolsillo que sabemos que está flojito, flaco".

Además, vaticinó un escenario en el que Massa se impondría a los postulantes a presidente de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y Javier Milei. "Estas medidas son las primeras 10 medidas de los próximos cuatro años de Sergio Massa presidente, que los que lo critican se preparen para criticar al peronismo cada día de los próximos cuatro años porque nosotros no vamos a parar un solo día de llevar adelante una agenda que vaya recomponiendo el salario, que vaya generando y garantizando que la economía no se frene, que haya más laburo y que fundamentalmente no haya más sacrificios para aquellos que han hecho un enorme esfuerzo en todos estos años, que son los trabajadores, los jubilados, los comerciantes, la clase media, el empresario pyme", señaló.

Katopodis adelantó que, en caso de que el candidato de Unión por la Patria gane las elecciones, no va a "proponer una agenda de ajustes y sacrificios". "Estamos convencidos de que no hay más lugar para eso. Lo que tiene que hacer la Argentina, lo que tenemos que lograr, es que sobre lo construido en estos cuatro años podamos ir por todo lo que falta: mejorar el salario y mejorar el ingreso, y creo que las decisiones de ayer van en ese sentido", dijo.

Por otra parte, apuntó contra La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, principales rivales de UP en los comicios del 22 de octubre. "Discuten y disputan el mismo modelo, se pelean para ver quién aplica las medidas más violentas, quién más rápido puede achicar el Estado y ajustar los presupuestos públicos", manifestó.