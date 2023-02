Elecciones 2023: junto a Kicillof, Grabois anunció su precandidatura a Presidente

Con menciones a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluídos anunció que competirá en las elecciones.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, anunció este jueves su precandidatura a presidente en las elecciones 2023. El dirigente realizó este anuncio, en el marco de la presentación de su libro, que contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"La primera vez que hablé personalmente con Cristina (Fernández de Kirchner) me dijo 'dejate de joder con esto, vos tenés que hacer política'. Yo me quedé pensando y me dije 'capaz tiene razón'. Bueno, ahora soy precandidato a presidente, así que un poco de caso le hice", expresó el dirigente social, que luego ironizó: "Pero me agarra la duda, cada tanto, si me aconsejó bien o no".

En la capital bonaerense, La Plata, Grabois reconoció que siempre se sintió cómodo "sino en la construcción del poder popular" y no con quienes sostenían, a comienzos del 2000, que "hay que cambiar el mundo sin tomar el poder". En esa linea, en lo que podría ser un tiro por elevación al presidente Alberto Fernández, deslizó: "Ahora hay una desviación peor, que es tomar el poder sin cambiar el mundo".

Grabois había dado señales de su posible precandidatura a presidente, y había reclamado una “diferenciación sin agresión” en el Frente de Todos de cara a las elecciones 2023. Además, pidió “cambiar el chip” con miras a los comicios.

Pese a su precandidatura, el dirigente también expresó que respaldaría al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. De hecho, el mes pasado había señalado que el funcionario y Kicillof son "candidatos competitivo de nuestra generación",

“Si no hay una persona de nuestra generación que represente esa característica que tiene Cristina de confrontación con el poder fáctico, y la mirada de trazo grueso sobre política socioeconómica, yo me presento", había dicho el dirigente.

En ese sentido, en el acto en La Plata elogió al Gobernador. "Algo que Perón no pudo hacer, y ojalá Cristina sí, un recambio y trasvasamiento generacional que supere y profundice los pisos de derechos que nos dejó la etapa anterior. Axel personifica esa posibilidad y esa potencia que puede o no darse, pero tenemos alguna esperanza de que pueda darse", lanzó Grabois, que reiteró, además, su admiración por el papa Francisco.

Finalmente, planteó que se debe resolver una "contradicción" que es la nueva "composición del poder en el movimiento popular, donde esté representada, la juventud y las mujeres en abstracto, sino que estén la juventud, las mujeres y los hombres de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, que hoy, lamentablemente, son el 40%".