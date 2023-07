Elecciones 2023: herido por el cierre de listas, Garro dio de baja contratos de militantes del candidato de Bullrich

La interna de Juntos por el Cambio en La Plata comenzó con cientos de trabajadores y trabajadoras en la calle. Los detalles.

Las consecuencias del cierre de listas en la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2023 se vive a flor de piel en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires gobernada por el macrismo desde hace ocho años. Tras haberse definido los candidatos del larretismo y bullrichismo, más de 100 funcionarios, funcionarias, empleados y contratadas de la municipalidad de La Plata no cobraron su sueldo, así como tampoco el aguinaldo.

“No nos dieron ni el recibo de sueldo”, reveló a El Destape uno de los damnificados. Producto de ello y al día de la fecha no solo no cobraron el salario, sino que tampoco percibieron el aguinaldo. Todas las personas que se vieron perjudicadas militan dentro del espacio de Juan Pablo Allan, el senador denunciado en la causa de la "Gestapo antisindical" y candidato a la intendencia de la ciudad por el espacio de Patricia Bullrich, es decir, el contrincante de Julio Garro. Entre los damnificados se encuentran empleados y empleadas municipales que tienen una antigüedad mayor a la del propio jefe comunal.

Actualmente, Garro buscará su tercer período dentro de la lista que encabezará Horacio Rodríguez Larreta. El Jefe comunal también está denunciado en la causa judicial conocida como “la Gestapo”, en donde diferentes dirígeles del macrismo se reunieron para armar causa judiciales contra dirigentes gremiales.

Este medio consultó al entorno del intendente, quienes manifestaron que “no hubo bajas”, aunque ante la repregunta de por qué más de 100 personas no habían cobrado el aguinaldo y la única coincidencia entre ellos era que estaban dentro del espacio de Allan, no hubo respuesta.

En tanto, desde el espacio de Juan Pablo Allan manifestaron que “estaban al tanto” y que “se está trabajando internamente para resolverlo en términos políticos”. Es decir, por ahora, el bullrichismo “no alzará la voz”. Sin embargo, advirtieron que “si la solución no aparece, la situación puede cambiar”.

El Concejo Deliberante sin sesionar

El bloque de ediles de Unión por la Patria (UP) emitió un comunicado días atrás porque el oficialismo no llamaba a sesionar. Denunciaron “un acto de total irresponsabilidad y violación del reglamento interno del Concejo Deliberante”, ya que “el bloque de concejalas y concejales de Juntos ha decidido no convocar a sesiones ordinarias con el objetivo de enfocarse en la campaña electoral de Julio Garro, poniendo en peligro el correcto funcionamiento de nuestra institución democrática”.

Lo cierto es que la oposición aprovechó la oportunidad para presionar dentro de la interna. Es que en la lista de Juan Pablo Allan, la primera precandidata a concejala es Romina Cayón, actual edil que ingresó en 2019 bajo la lista de Garro. En la misma linea, Belén Muñoz y Romina Marascio son dos concejalas que ingresaron de la misma manera y hoy están en la vereda de enfrente.

“Es inaceptable que un bloque de concejalas y concejales, cuya responsabilidad es legislar y velar por el bienestar de todas y todos los ciudadanos, decida interrumpir el funcionamiento del Concejo Deliberante en beneficio de una campaña electoral”, cerraron desde UP.