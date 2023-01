Elecciones 2023: Grindetti consideró que Macri se merece tener "un segundo tiempo"

En el comienzo de un año electoral clave para la Argentina, un intendente de la oposición comenzó con el operativo clamor para las elecciones 2023 hacia el ex Presidente. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dijo Mauricio Macri "merece un segundo tiempo", aunque aseguró desconocer si el fundador del PRO se presentará como candidato en las próximas elecciones.

"Todos saben de mi relación con Mauricio (Macri), es el líder de nuestro espacio y lo dije públicamente varias veces, creo que merece su segundo tiempo", dijo y agregó que "todavía no sabemos qué decisión va a tomar y no quiero presionarlo, ser candidato a Presidente no es una decisión fácil, ni se toma de la noche a la mañana”, señaló el jefe Comunal durante una visita a Mar del Plata.

Según indicó un comunicado partidario, Grindetti se reunió en la ciudad marplatense con miembros de la Fundación Global, una organización independiente que reúne empresarios y comerciantes, y anteriormente visitó Balcarce, Villa Gesell y Pinamar. "Mar del Plata es una ciudad que combina desarrollo cultural y deportivo con una fuerte apuesta por las industrias del conocimiento, es una segunda capital en nuestra provincia de Buenos Aires, una ciudad cabecera desde donde se debe apuntalar el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

En relación a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien se postula a la presidencia, el intendente de Lanús evaluó que la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) es "la mejor candidata que ese espacio puede tener" en la actualidad.

“Siento que Patricia (Bullrich) es quien está más cerca del pensamiento de Mauricio respecto de la manera de ver la política y cuenta con el coraje y la determinación para encarar las transformaciones que necesita el país. Por eso estoy trabajando con ella. Creo que es la mejor candidata que hoy tiene el PRO”, resumió el jefe comunal.

Tras su paso por Mar del Plata, Grindetti visitó la ciudad de Balcarce en las últimas horas, donde se interiorizó sobre la actualidad de la actividad agropecuaria.

“Es un momento de mucha dificultad para el campo argentino por la sequía y la fuerte carga impositiva que soportan los productores, más del 80% de los suelos productores bonaerenses están afectados por la falta de agua, a esta altura el Gobierno tiene la obligación moral de sacarle un pie de la cabeza al campo bajando las retenciones, permitiendo mejorar los niveles de exportación”, expresó Grindetti.