Elecciones 2023: Eurnekián volvió a cruzar a Milei y afirmó que "no estamos para soportar otro dictador"

El empresario y ex jefe del candidato a presidente de La Libertad Avanza reiteró sus diferencias con Mieli. A quién respaldó.

Es conocido el vínculo entre el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y el empresario Eduardo Eurnekián, quien era el jefe del primero en la Corporación América. Sin embargo, y de cara a las elecciones 2023, la relación entre ambos se enfrío.

Fue así que en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Eurnekián tuvo como invitada principal a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y a su potencial ministro de Economía Carlos Melconián. Al margen del guiño a la dirigente del PRO, el empresario tuvo duros términos para con el líder de LLA.

“Si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”, advirtió Eurnekián en declaraciones al diario La Nación. Cuando se le consultó sobre si el minarquista tiene un sesgo autoritario, el empresario respondió: "Yo no lo sé. Simplemente lo menciono y digo: esto se tiene que hacer dentro del marco de la ley. Para eso están los partidos políticos y para eso votamos".

Sobre las capacidades del candidato de LLA, dijo que "es un individuo que sabe" y agregó: "Podemos diferir en algunos temas, sobre dolarizar o no, están los departamentos técnicos, no hemos renunciado a todo los argentinos, todos tenemos derecho a opinar".

"Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda. ¡Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario", dijo Eurnekian ante la prensa que lo consultó sobre el candidato que hasta hace poco tiempo gozaba de la simpatía del empresario.

El quiebre de la relación de Eurnekián con su ex empleado tuvo que ver con los dichos de éste contra el papa Francisco. "Al Papa le tengo respeto y somos muchos en el mundo que lo tenemos, entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar del Papa, que se calle la boca", dijo.

Respecto a la reforma de Impuesto a las Ganancias consideró que "no se puede estar cambiando el sistema de impuestos todos los días", y añadió que "son los partidos políticos los que nos tienen que gobernar, ponerse de acuerdo entre ellos con normas perdurables".

"Cualquiera de estas políticas aplicadas por técnicos y conocedores en la materia pueden tener éxito pero pueden tenerlo dentro de la partidocracia. Necesitamos que funcionen los partidos políticos", dijo ante un reducido grupo de periodistas.

Con información de Noticias Argentinas.