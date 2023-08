Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias y resultados de este 24 de agosto

El candidato presidencial Javier Milei basa su estrategia en tres pilares, dos de los cuales no atienen ninguna correlación en ellas: ajuste salvaje del presupuesto, dolarizar la intermediación financiera y eliminar las funciones del Banco Central (dinamitarlo, sería la frase exacta). Estas dos últimas, sin embargo, no tienen por qué llevarse a cabo en simultáneo. Del minúsculo grupo de países que hoy se encuentran dolarizarizados, solo la mitad cedió todas las funciones de la autoridad monetaria y actualmente no tiene un banco central. Más allá de lo nefasto que será para la economía una dolarización de la economía, las funciones del banco central bajo ningún aspecto se circunscriben a emitir la moneda del país.