Elecciones 2023: Bullrich arranca la segunda parte de la campaña con fotos de unidad y una nueva estrategia

Se reunirá con gobernadores electos y legisladores nacionales con la intención de mostrar fortaleza y liderazgo. El viernes lo hará con economistas para delinear una estrategia comunicacional fuerte que pueda enfrentar a la de Milei.

Una semana y media después del festejo interno seguido de desconcierto externo, Patricia Bullrich retomará con fuerza las riendas de la campaña de estas elecciones 2023, parte dos. El escenario que abrieron los saqueos, la instalación del discurso del segurismo, con el que se siente cómoda, la vuelta de la palabra “orden” frente a la simple novedad, le dieron el impulso para volver a las primeras planas. Con la intención de demostrar no sólo permanencia mediática sino también estructura, preparó dos fotos importantes para antes del fin de semana.

El hotel NH recibirá este jueves a gobernadores electos, a diputados y senadores nacionales en ejercicio para sacar músculo. Ahora, sin una interna presente, todos los dirigentes deberán jugar para Patricia si quieren que Juntos por el Cambio tenga chances de gobernar el país. En especial los del centro, incluso aquellos referentes que no triunfaron.

Bullrich flaqueó, el 13 de agosto, en provincias “propias” como Córdoba, Santa Fe o Mendoza. En la primera, el candidato a gobernador que perdió se mostró neutral en la PASO, pero el postulante a intendente apoyó a Horacio Rodríguez Larreta y demoró su banca bullrichista. En la segunda, Patricia fue derrotada en la interna por lo que los referentes no jugaron para ella hasta ahora. La tercera es la de más claro alineamiento con la ex ministra, autoproclamada líder tras el triunfo.

El encuentro será cerrado y arrancará a las 10:30. La foto que salga de allí será la más contundente de la candidata a presidenta que subió a algunos exponentes al escenario montado en Parque Norte pero ahora todo girará en torno a ella. Se buscará dejar en claro la unidad y, sobre todo, el alineamiento detrás de Patricia después de que Mauricio Macri adoptara una posición confusa para el propio electorado al coquetear públicamente con Javier Milei.

El ex presidente, que el sábado debutó en el campeonato mundial de bridge que se realiza en Marruecos, llegó en el sprint final de la campaña interna para no apostar públicamente ni por Horacio Rodríguez Larreta ni por Patricia Bullrich, aunque la segunda se había posicionado como la favorita. La misma actitud, pero con Milei como el preferido, abrazó camino a las generales del 22 de octubre.

Frente a esa jugada que podría costarle votos propios, votos nuevos e imposibilitar la recuperación de votos perdidos, Bullrich mostrará fortaleza y alineamiento detrás de su figura. En principio, trascendió, se conversará sobre la situación actual atravesada por la sorpresa libertaria y el crecimiento de la tensión por la situación económica y el fogoneo mediático.

Cada uno tiene un rol en la campaña

En busca de ampliar su equipo de voceros para alcanzar todos los electorados y tratar todas las temáticas sin errores, Bullrich todavía mantuvo la voz cantante en materia de seguridad. El foco principal estuvo y estará puesto en la descoordinación entre el ministerio de Seguridad nacional y bonaerense con el objetivo de dar un doble golpe para alimentar los dos grandes objetivos: una buena performance en la elección nacional y aprovechar el impulso en Buenos Aires.

Si bien Néstor Grindetti quedó por debajo de Carolina Píparo en cantidad de votos individuales, como alianza quedaron en segundo puesto a tres puntos de Axel Kicillof. Para poder mantener ese volumen y crecer desde allí, no desde algún piso inferior, contará con el apoyo de Diego Santilli que sacó casi la misma cantidad de sufragios y perdió la interna por muy poquito, arrastrado por el desempeño de Larreta.

El rol de Santilli en la campaña de Grindetti recién terminará de ordenarse la semana que viene, una vez concluido el escrutinio definitivo, pero no hay dudas de que formará parte. Se puso a disposición al 100% pero esperará a tener los resultados finales para saber cómo quedaron acomodadas las secciones y los concejales. Patricia habló con él el martes y, además de felicitarlo por la campaña, le pidió que siga como lo hizo hasta el 13 de agosto y que ayude al titular de Independiente a ganar la provincia.

Por ahora, los referentes, además del alcalde de Lanús, son Maximiliano Abad por la UCR, Cristian Ritondo – otra figura de peso en materia de seguridad -, Adrián Urreli, de confianza del lanusense y la convocatoria a todos los que en algún momento pudieron ser y no fueron.

En lo inmediato, la estrategia inicial, bajo la temporada de saqueos y de seguridad en general, se mostró concentrada allí. Porque Buenos Aires, como las otras provincias del centro mencionadas, será uno de los territorios en los que Juntos por el Cambio buscará crecer con el plus de que en suelo bonaerense evitarían una especie de trinchera krichnerista.

Una nueva estrategia para enfrentar a Milei

El viernes seguirán las actividades para el bullrichismo con una reunión también privada. En este caso, con referentes económicos que deberían representar a todas las fuerzas de la alianza para unificar los lineamientos en la materia. Por el momento, se demoró la elección de un ministro para el área, algo con lo que empezó a especularse la semana pasada ante la necesidad de que Bullrich deje de meterse en temáticas que desconoce.

Pero todavía no logró salir de ese brete, si bien encontró algunos voceros con llegada mediática. En Coninagro, Patricia explicó que ella quitará las retenciones y las dejará en cero el primer día de gobierno pero, al necesitar divisas, seguirán reteniendo el dinero proveniente de las liquidaciones a modo de “ahorro” del productor pero a disposición del Estado.

Esa plata, eventualmente y luego de un ajuste brutal que permita que no sea necesaria, quedará libre para que el productor pueda recuperarla. No dijo que esos “ahorros” estarán indexados para no perder contra la inflación porque, aseguró, la combatirán. Aunque no se detalló cómo. Y, además, lanzó que, gracias al bimonetarismo, no deberán preocuparse porque podrán tener el dinero en la moneda que gusten, o sea en dólares. ¿Cuál será el respaldo de esos billetes verdes? Misterio.

La explicación fue bastante enredada y una vez más quedó poco claro el concepto. Por eso se le hizo necesario encontrar un ministro de Economía que pueda salir a dar explicaciones por ella. O varios voceros que tengan llegada a los medios de comunicación, no sólo para dar a conocer el plan sino para contrarrestar el show de Milei.

Ese será uno de los puntos clave de la jornada del viernes, además del obvio análisis de la situación actual. Empezar a encontrar y unificar una línea discursiva que logre calar hondo en la sociedad. Un slogan, una palabra, tal vez algún conjunto de conceptos pegadizos, con marketing, que garanticen sintetizar un concepto complejo en una simple oración, fácil de repetir.

Se notó, sobre todo después del resultado de las PASO, que la consigna de la “dolarización” de Milei tuvo alto impacto y que la propuesta económica de JxC quedó desdibujada frente a tanta presencia de una palabra muy masticada por la historia argentina. Y que no alcanza con explicar lo malo de la idea sino que es necesario encontrarle otra vuelta a la comunicación.

Del viernes debería salir, entonces, una estrategia en materia económica y quienes asistan a la reunión probablemente se transformen en voceros, en algunos casos, y funcionarios en otros. Por lo que la foto será muy importante.