Elecciones 2023: en un mensaje a Larreta, Macri rechazó un desdoblamiento de las elecciones en CABA

El ex presidente se refirió a la decisión que tienen que tomar el jefe de Gobierno porteño esta semana, en medio de rumores de que podría convocar a elecciones en una fecha distinta a las nacionales.

Tras bajarse de la candidatura presidencial en las elecciones 2023, Mauricio Macri reapareció en los medios para enviarle un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta. El ex presidente de la Nación entre 2015 y 2019 cuestionó un posible desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, una posibilidad que el jefe de Gobierno debe definir esta semana y que, según versiones periodísticas, podría apoyar.

Mientras Larreta se encuentra en horas de definición del cronograma electoral en CABA, Macri advirtió en una entrevista que le concedió en Radio Rivadavia: "No creo que Horacio desdoble las elecciones en la Ciudad. Sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas, urnas, boletas".

Al mismo tiempo, el ex mandatario sostuvo que "no hay que cambiar las reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar algo para complicarle la vida a la gente". "Los porteños son inteligentes e independientes. No vuelcan su voto hacia un espacio solamente por cambiar de día la elección. Desdoblar es complicarles la vida", concluyó.

En CABA analizan desdoblar las elecciones 2023.

Qué dijo Larreta sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA

En diálogo con radio Urbana Play, Horacio Rodríguez Larreta indicó que "hay diferentes alternativas de cómo se vota y todavía no están los plazos vencidos". En tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que "todavía hay plazo para definirlo". Debería tomar una decisión esta semana.

Cómo sería una elección concurrente

En un posible escenario de desdoblamiento concurrente, los porteños y porteñas votarían el mismo día que las PASO para las categorías de presidente y diputados nacionales, pero con un sistema de votación diferente. De esta manera, se votaría el domingo 14 de agosto para elegir presidente y legisladores nacionales con la boleta "sábana" (modelo tradicional); mientras que para jefe de Gobierno, legisladores locales y comuneros se usaría boleta única de papel o electrónica.

Otra variante de desdoblamiento electoral podría ser que en CABA se vote en las PASO en una fecha distinta a las PASO de las elecciones presidenciales. En cambio, otra posibilidad es que ambos comicios sean el mismo día, pero con un método de elección distinto.