Elecciones 2023: en su cierre de campaña, Milei le cede el escenario a un economista ultraliberal

El candidato a presidente de La Libertad Avanza repetirá la misma sede del acto de clausura de la campaña en las PASO, pero le dará el micrófono a quien denomina el "prócer del liberalismo". Quién es.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, encabezará este miércoles el acto de cierre de campaña a las elecciones 2023. El minarquista repetirá la sede de la clausura previa a las PASO, en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, a las 19.

Según señalan desde el entorno de Milei a El Destape, el acto será similar al previo a las PASO en el que el candidato a presidente fue el único orador. La única diferencia es que también hablará el economista ultraliberal, al que el minarquista considera "el prócer del liberalismo".

El mentor de Milei, Alberto Benegas Lynch (hijo), también hablará al público en el acto de clausura de campaña. Ya en el acto en el Movistar Arena previo a las PASO se pasó un video del economista brindando unas palabras al público, intercalado en una imagen del Shofar (un instrumento de viento que se interpreta en festividades judías) y una serie de material fílmico de edificios derrumbándose.

Entre los sectores de las autoproclamadas "fuerzas del cielo" que movilizarán, señalaron desde el entorno de Milei que se espera que concurra gente que responde al candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; del armador bonaerense Sebastián Pareja, y la agrupación La Julio Argentino, que lidera el diputado provincial Nahuel Sotelo. En cambio, desconocieron si el nuevo socio del minarquista, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Luís Barrionuevo, enviará a su tropa.

Se estima que la plana mayor de LLA acompañará al hombre de la motosierra en el auditorio, con capacidad para 15 mil personas. Respecto a otros dos postulantes que se someterán a las urnas este domingo, Marra y la gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, el primero cerrará su campaña con un streaming de doce horas este jueves, mientras que la diputada nacional no hará acto de clausura.

Quién es Alberto Benegas Lynch hijo

Milei desprecia al fallecido ex presidente Raúl Alfonsín (lo llamó "el fracasado de Chascomús y afirmó que tenía un puching ball con su cara), pero en algo lo imita: así como el caudillo radical recitaba el preambulo de la Constitución nacional en los actos de campaña previo a las elecciones de 1983, el minarquista hace lo mismo con la definición de liberalismo de Benegas Lynch.

"El liberalismo es el respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad", repite Milei en sus actos, mientras que sus seguidores repiten esas mismas palabras como mantra.

Alberto Benegas Lynch (hijo) es doctor en Economía por la Universidad Católica y en Dirección por la UADE. Es profesor de la Universidad del CEMA, institución de donde enseñan varios de los integrantes del equipo económico de LLA.

Es autor de más de 20 libros, uno de ellos, "Fundamentos de análisis económico", tiene el prólogo del economista austríaco Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, miembro de la denominada "Escuela austríaca", en la que se suscribe Milei. También es presidente de uno de los think tanks que respaldan al líder de LLA, la Fundación Libertad y Progreso y profesor adjunto del CATO Institute, otra entidad de neto corte libertaria de Estados Unidos.

"Orgasmo intelectual", así definió Benegas Lynch en una entrevista en el diario La Nación al primer encuentro que tuvo con Milei en el café La Biela, que dio inicio al vínculo entre ambos. Más allá de esto, el economista quería que su apadrinado no ingrese en política y que se dedique a dar "la batalla cultural", en los términos de la derecha, y tuvo ciertos recelos a la utilización de términos soeces en sus intervenciones televisivas.

El ex concejal Carlos Maslatón apuntó contra el profesor liberal cuando rompió con Milei y lo calificó como “un fascista del proceso militar de 1976 que lo convenció de que con la democracia el liberalismo no puede prosperar”. A comienzos de 2022, Benegas Lynch medió entre su alumno y el ex presidente Mauricio Macri para que tuvieran una serie de reuniones por Zoom.

Padre del candidato a diputado nacional del mismo nombre, apodado Bertie; Benegas Lynch (hijo) es, curiosamente, es primo segundo del líder guerrillero Ernesto "Che" Guevara. “Siempre noté cierta dosis de vergüenza por el hecho de que se había filtrado en nuestra familia un personaje de características tan siniestras”, explicó en la entrevista con La Nación.