Elecciones 2023: En medio de la discusión de candidaturas, Kicillof almuerza con Moyano y 50 gremialistas

El gobernador se reúne en Casa de Gobierno con un amplio sector del sindicalismo que choca con la conducción de la CGT. Detalles de una cónclave en una semana política definitoria.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, almuerza este lunes con Pablo Moyano, de camioneros y de la CGT, otros 50 dirigentes gremiales con base en la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Trabajo, Walter Correa. En una semana clave en materia de definiciones políticas dentro del Frente de Todos, el mandatario provincial se recuesta en los sindicalistas para tener mayor volumen y peso político.

Según contó a El Destape uno de los dirigentes organizadores del encuentro, "es una demostración de apoyo al Gobernador" y no habrá reclamos ni ningún pedido en particular. Si bien el almuerzo estaba planeado mucho antes del anuncio de Alberto Fernández de no ir por la reelección, el objetivo es que - dicho encuentro - sea el puntapié de una serie de reuniones similares las próximas semanas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por la mañana del lunes, y como es habitual, Kicillof se reunió con parte de su gabinete donde realiza un minucioso seguimiento de la agenda de gestión, las obras en proceso, así como también las diferentes medidas implementadas dependiendo el ministerio. En medio de una ola de rumores respecto de qué candidatura tendrá el gobernador - amén de que Kicillof reconoció que quiere ir por la re pero aún no es oficial - los futuros almuerzos serán con tinte bonaerense y no nacionales.

Del encuentro de este lunes serán de la partida secretarios generales de UDOCBA, de canillitas, comercio, Smata, telefónicos, unión ferroviaria, aceiteros, de la carne, supeh, químicos, de las regionales de Mercedes y Chivilcoy, entre otros.