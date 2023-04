Elecciones 2023 en CABA: la reacción del Frente de Todos porteño a la decisión de Larreta

El peronismo porteño se envalentonó tras la grave crisis que se desnudó en el PRO. El espacio político ponderó la medida del alcalde, aunque aún no sabe si se beneficiará de ella, ya que se desconoce la estrategia electoral nacional del FdT.

El Frente de Todos se mostró optimista con la medida electoral que tomó Horacio Rodríguez Larreta e hizo estallar al PRO. El espacio político opositor en este distrito se envalentonó tras la grave crisis que se desnudó en el oficialismo porteño. Desde los diversos sectores del peronismo de CABA se ponderó la medida del alcalde, aunque aún no sabe si se beneficiará, ya que se desconoce la estrategia electoral a nivel nacional del FdT.

Larreta informó este lunes que las elecciones PASO de CABA serán el 13 de agosto al igual las nacionales, pero con mesas desdobladas mediante boleta única electrónica, una decisión a la que se oponían Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. "Es una bandera del PRO que inició Mauricio", dijo el jefe de gobierno en un video en referencia al expresidente, quien rechazó la medida y expresó que siente una "profunda desilusión".

Esta novedad llega en medio de la interna del Frente de Todos porteño, que trabaja en varias vertientes. Por un lado, está el grupo apadrinado por el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, con Matías Lammens, Leandro Santoro, Graciana Peñafort y Claudia Neira. Por el otro, bajo la bandera del kirchnerismo, Mariano Recalde. Y además hay otro sector, como un brazo de este último, que reúnen a Itai Hagman, Ofelia Fernández y Pepe Rosemblat.

Desde el FdT de la Ciudad no hubo críticas a la decisión de Larreta, se exhibió optimismo y, además, ya se piensa en la estrategia electoral con esta noticia. En el peronismo porteño apuran para conocer la planificación nacional. Allí se sabrá si beneficia o no, si es positiva o negativa esta medida. "Si tenemos un candidato que tracciona poco en la Ciudad, nos beneficiará. Y viceversa, nos perjudicará. Aún no sabemos quién será el candidato nacional y no podemos arriesgar mucho", contó en off a El Destape una persona que está en la diaria de la estrategia electoral del peronismo porteño.

El votante de la Ciudad irá al cuarto oscuro en agosto y octubre a votar individualmente la lista a presidente con sus senadores y diputados; y por otro lado, de manera electrónica, solo al candidato a jefe de gobierno. No quedará "pegado" ningún candidato local a lo nacional.

El diputado Itai Hagman, en diálogo con este portal, destacó que "lo más significativo es que hay prácticamente una ruptura del PRO, es muy fuerte. Va a ser muy difícil recomponer. Macri, evidentemente, no va a ser neutral en las PASO", dijo en referencia a la interna Larreta-Bullrich que se avecina.

Según Hagman, este hecho "muestra una crisis en ellos que no tiene que ver con la discusión sobre cómo votar en la Ciudad". Aseguró que "el propio Macri ha desdoblado elecciones siempre, lo no habitual ha sido la unificación de las elecciones como lo fueron en 2019. Macri hizo lo que está haciendo Larreta muchas veces".

En el sector de Lammens creen que "es una interna de ellos", en referencia al macrismo. "No queremos entrar en la chiquita de si nos conviene o no, para eso está Juntos por el Cambio", expresaron a El Destape. Y se enfocaron más en la interna del FdT.

De Lammens, Santoro, Peñafort y Neira saldrá un candidato a alcalde. No habrá internas entre ellos. Del otro lado está el espacio de Mariano Recalde ("el kirchnerismo porteño"), que busca un candidato propio y el que más suena es el ex secretario de Comercio de Axel Kicillof, Augusto Costa. Desde el sector del ministro de Turismo y Deportes afirmaron que "las puertas están abiertas" pero que si los K quieren jugar ahí sí habrá PASO.

Hace casi un mes, una foto del ministro con el diputado radical, la abogada y la legisladora mostró las primeras cartas de la estrategia electoral en CABA, en medio de la puja a nivel nacional y las internas explosivas en el FdT. "No fue en clave de interna, de ir contra nadie esa foto. Fue porque hay que empezar a construir alternativa. Eso fue la señal. No fue para que nadie se enoje", explicaron los hacedores de esa imagen.

Sin poner el foco en la interna propia, Hagman aseguró que "en el PRO han evidenciado una crisis interna que ya existía y que hasta ahora la sabían disimular". Agregó que "ahora se acabó el disimulo, eso es un dato importante porque estaba muy instalado que los que tenían problemas internos, discusiones y conflictos de intereses era el Frente de Todos y ellos no. Y eso se terminó de desnudar". Y concluyó: "En Juntos por el Cambio también hay estos debates, solo que hasta ahora no se notaban".

La jugada de Larreta

Desde el larretismo argumentaron a El Destape que "no se modifican las reglas del juego" al desdoblar las mesas de votación porque el código electoral de la Ciudad es el que establece las distintas alternativas de votación y es el jefe de Gobierno el que tiene la potestad de elegir cuál utilizar.

En ese sentido, y reforzando las palabras del alcalde en el video que difundió, las fuentes cercanas a Larreta recordaron que fue el propio Macri quien en 2015 estableció la boleta única electrónica como sistema de votación en CABA, luego formalizado en 2018 por ley en la Legislatura.

Y en cuanto a la jugada política, desde el riñón del larretismo aseguraron que la boleta sábana tradicional hubiera podido hacer que el PRO perdiera su mayoría en la Legislatura. ¿Por qué? Afirmaron que Javier Milei arrastraría la lista de legisladores y a su candidato a jefe de Gobierno. "Contrario al argumento de que se quiere beneficiar a Lousteau que intentan instalar, lo que se busca es cuidar el voto PRO", explicaron cerca del jefe de Gobierno.

Desde el macrismo creen que esta jugada puede beneficiar al candidato de la UCR, Martín Lousteau, y así perder la Ciudad. El ex presidente propone a su primo, Jorge Macri, a quien quiso imponer. También quieren jugar Fernán Quirós y Soledad Acuña. El PRO gobierna la Ciudad hace 16 años. Este lunes quedó claro que la interna recién empieza.