Elecciones 2023: el video que llama a cortar boleta por Garro en La Plata con una motosierra

Se difundió un video en las redes sociales en el que militantes piden votar por Milei para la presidencia, por Píparo para la gobernación y por Garro para la intendencia.

Militantes del candidato de Juntos por el Cambio (JxC) a la intendencia de La Plata, Julio Garro, difundieron un video de cara a las elecciones 2023 del 22 de octubre en el que llaman a votar a Javier Milei para presidente, a Carolina Píparo para gobernadora y, mediante el corte de boleta, a Garro para intendente.

En el video que se difundió se ve a dos jóvenes que tienen puesta una gorra con la inscripción del nombre del candidato de La Libertad Avanza y, uno de ellos, tiene una motosierra en la mano. Luego de haber presentado el "plan motosierra", Milei se mostró con la herramienta en varias recorridas.

"¿Qué hacés con una motosierra?", le pregunta uno de los protagonistas del video, antes de agregarle que iban a votar a Milei. "Es para cortar boleta", le respondió el otro, y señaló: "Acá en La Plata cortamos boleta si al candidato local no lo conoce nadie". "Garro es la mejor opción", añade.

En las últimas horas, se conoció que la elección a la intendencia de La Plata está en un "empate técnico" entre Garro y el candidato de Unión por la Patria (UP), Julio Alak. En las PASO del 13 de agosto, JxC sacó el 39,47% y UP quedó en segundo lugar con el 34,95% de los votos.

Qué dijo Garro sobre Milei

En una entrevista en Neura, Garro dio su visión sobre el desempeño de Milei en las elecciones presidenciales. "Es un error enojarse no con Milei, con la gente que vota a Milei. Si vos te enojás con la gente que votó a Milei, te enojaste con el mundo, o no querés ver la realidad, o reconocer los errores políticos que hizo la dirigencia política en todos estos años", dijo más temprano esta semana.

"¿Cómo te podés enojar con determinado porcentaje de la ciudadanía que eligió otra alternativa?", preguntó Garro y, en la misma línea del video pro Milei, señaló: "Lo primero que tenés que hacer es decir 'che, estudiemos este voto. ¿Por qué la gente busca esta alternativa y no la mía?' Si me decís 'che, ¿vos lo ves preparado?' Y, qué se yo, por ahí no. Pero jamás me enojaría con él y mucho menos con la gente que lo vota. Que un político putee a la gente que vota a un candidato no lo puedo creer".