Elecciones 2023: el spot de campaña que lanzará Horacio Rodriguez Larreta

Qué dice el primer aviso electoral que presentará en los medios el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta ya tiene su primer spot publicitario, de cara a las elecciones 2023.

Tal como marca el cronograma electoral, mañana comenzarán a circular los primeros avisos electorales de los precandidatos que competirán en las PASO.

En ese marco, Rodríguez Larreta ya tiene su spot publicitario de su precandidatura. "Este país sí tiene arreglo", es la frase del jefe de Gobierno porteño que cierra el anuncio, junto al slogan del espacio "hagamos el cambio de nuestras vidas".

Según puntualizaron desde la estructura del precandidato a presidente del PRO, el anuncio es fruto de una convocatoria digital en la que se planteó la pregunta “¿Qué perdiste en estos últimos cuatros años?”.

Las respuestas recibidas, según puntualizaron, se observan en las escenas de los protagonistas de el spot, quienes tienen un mensaje escrito en un papel: "un jubilado que escribe que no llega a fin de mes", "una joven con miedo, esperando, de madrugada, en la parada de colectivo", "un cocinero en un negocio de barrio al que cada día que pasa, le va peor", "una mujer en su casa, que cada vez puede comprar menos", "un chico al que tuvieron que cambiarlo de colegio" y "un trabajador que no le pudo festejar el cumpleaños a su hija".

En cada escena se repite la misma acción: la persona tira el papel al fuego. Según se explicó, "esto remite a una tradición, una costumbre, donde lo que se escribe y se tira al fuego es algo que duele, algo que queremos dejar atrás, algo que queremos cambiar".El último papel es del propio Horacio Rodríguez Larreta que dice “este país no tiene arreglo”.

El precandidato cerró el anuncio diciendo que “este país sí tiene arreglo” y arrojando el papel al fuego. Tras el slogan, aparecen los nombres de Rodríguez Larreta y su precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales.

Rodríguez Larreta es uno de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, que tendrá que competir en las PASO de la alianza opositora con la fórmula que encabeza Patricia Bullrich junto a Luís Petri.

Cómo es el primer spot de Bullrich

Bullrich difundió su primer y explosivo spot de campaña donde pidió a su electorado defender el ajuste en las calles, que incluyó críticas al ex presidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La ex ministra de seguridad insistió en instalar un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles". Bullrich sostuvo, además, que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora, Rodríguez Larreta.

"Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off. El comienzo del spot se queja de que el gobierno de Macri hizo "las cosas a medias". Y propone ir "por todo".

Con la consigna "la fuerza del cambio", Bullrich plantea que su plan económico deberá "ser defendido en la calle", algo que -según ella- faltó durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019).